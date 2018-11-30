Samsung Galaxy A8s, Koreli şirketin Infinity-O ekranına sahip ilk akıllı cep telefonu olacak. Sol üst köşede bulunan küçük bir delikte selfie kamerası bulunduracak şekilde tasarlanan telefonun, çok yüksek bir ekran-gövde oranına sahip olacağı ifade ediliyor.

Telefonun bu şekilde özelliğini olacağının onayı ise SM-G8870 modeli numaralı Galaxy A8s modelinin aldığı FCC sertifikası ile geliyor. Akıllı telefonun resmi görüntüleri henüz yayınlanmadı. Ancak telefonun paylaşılan bir ekran görüntüsü FCC üzerindeki model numarası ile eşleştiğini ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy A8s modelinin sadece Çin pazarı ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda global akıllı telefon pazarlarında da satışa sunulması muhtemeldir.

Akıllı telefon ile gelen kötü haber ise 3.5mm jack ile kulaklık kullananlar için geliyor. Twitter üzerinden sızdırılan bir bilgiye göre Galaxy A8s modelinin bir kulaklık girişi olmayacak. Bu durum ise artık Samsung’un amiral gemisi telefonlarından kulaklık girişlerini kaldıracağı anlamına gelmektedir.

Kore akıllı telefon üreticisi devi, rakiplerinin çoğunun yaptığı gibi yeni bir politika izlemeye karar vermiştir. Kulaklık girişini kaldırıp, şarj için kullanılan Type-C bağlantını noktasını getirecek. Bu durumda akıllı telefonu kullanacak kişiler Bluetooth kulaklık kullanmak zorunda kalabilir.

Söylentiler arasında telefonun çıkış tarihi ise Aralık olarak nitelendirilmektedir.