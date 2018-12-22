Samsung’un beklenen tasarım değişikliğini sunduğu akıllı telefonu olarak tanıtılan Galaxy A8s modeli için önemli detaylar gelmeye devam ediyor. Aslında telefonların tasarımsal ve teknik özellikleri açısından nasıl bir sisteme sahip olduğunu öğrendik. Teknik detaylar ve telefonların tasarımları bir yana yeni model hakkında en çok merak edilen konu fiyatlar olmuştu.

Fiyatlar konusunda bir türlü açıklama yapılmadı. Samsung, merakla beklenen fiyatlar için ilk açıklamayı ise bugün yaptı. Markanın yaptığı açıklamaya göre Galaxy A8s akıllı telefonları beklenen fiyat aralığında satışa çıkacak.

Galaxy A8s Fiyatı Nasıl?

Yeni modelin fiyatı Çin’de ortaya çıktı. Telefonun Çin üzerinden ön siparişe açılmasının ardından fiyatlar için de beklenen açıklama geldi ve bu serinin 2,999 yuan gibi bir fiyat ile satışa çıktığı belirtildi. Ön sipariş rakamlarına baktığımız zaman Galaxy A8s modelinin 435 dolar civarında satış fiyatının olduğunu görüyoruz.

Bu rakam ise ülkemizde 2.315 TL gibi bir fiyata karşılık geliyor. Fakat tabii ki bu fiyatların içerisinde herhangi bir vergi ya da ek ücretin olmadığını da ekleyelim. Muhtemelen 4 bin TL gibi bir rakama yakın satış fiyatı göreceğiz. Ayrıca bu fiyatlar 6 GB RAM bellek kullanan ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyon için geçerli fiyatlar.

Galaxy A8s modelinin 8 GB RAM bellek kullanan serisi için fiyatın 475 dolar civarında olacağı bilgisi var. Fakat henüz bu model için kesin fiyat açıklaması yapılmış değil. 31 Aralık sonrasında Çin genelinde başlayacak olan satışlar sonrasında 8 GB RAM kullanan model için de fiyatların kesinlik kazanması bekleniyor.

31 Aralık sonrasında açıklanacak olan kesin fiyatlar sonrasında Snapdragon 710 işlemcili akıllı telefonun ne kadar satış elde edeceği konusunda da tahminler ortaya çıkacaktır. Şimdilik bu model için paylaşılan fiyat bilgiler bu kadar ile sınırlı. Fiyat konusunda yeni açıklamalar geldikçe sitemizden haberleri aktarmaya devam edeceğiz.