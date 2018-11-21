Galaxy A8s Modeline Ait Teknik Çizimler Yayınlandı

Çin’de düzenlenen Galaxy A9 modellerinin tanıtım etkinliğinin ardından Galaxy A8s modeli hakkında yeni söylentiler yayılmaya başlamıştı. Söylentiler arasında telefonun çerçevesiz bir tasarımla birlikte selfie kamerasının olduğu bir delikle gelmesi yer alıyordu.

Yakın zamanda düzenlenen Samsung Geliştiriciler Konferansı (SDC) 2018 etkinliği sırasında Güney Koreli şirket, bu tasarımı doğrulamıştı. Konferans sırasında tanıtılan Infinity-O ekranının bu telefonda olacağı resmen netleşmiş oldu. Hatta bunların yanı sıra bir Alman yayını, akıllı telefonu hakkında yapılan söylentileri baz alarak ilk gerçekçi teknik çizimlerini paylaştı.

Genel olarak Galaxy A8s konseptine baktığımızda alt tarafı biraz daha kalın olmasının yanı sıra ince çerçevelerle donatıldığını söyleyebiliriz. Selfie kamerası ekranın sol üst köşesinde bulunan deliğin içine yerleştirilmiştir. Yeni ekran tasarımı, Galaxy A8s modelinin %90’dan daha fazla ekran/gövde oranının olmasına izin verecek gibi duruyor.

Telefonun arka tarafında LED flaşların yanı sıra üçlü kamera kurulumu mevcut. Şirketin marka ismi parmak izi tarayıcısının hemen altına yerleştirilmiş. Telefonun muhtemelen birinci sınıf çekicilik sergilemesini sağlayacak arka cam ile donatıldığını düşünmekte mümkündür.