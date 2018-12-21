Kısa zaman öncesinde Samsung, bir ilke imza atarak Infinity-O ekrana sahip Galaxy A8s modelini tanıttı. Şirketin ekran üzerinde bir delik içeriden de selfie kamerası bulunan ve oldukça yüksek en boy oranı olan bir cihazdır.

Henüz bir hafta dahi olmamışken, JD.com sitesi telefonun tek bir sürümünün olduğu ön siparişi başlattı. Sadece tek sürümü olan yeni Galaxy A8s modeline ise 450 dolarlık bir fiyat etiketi sundu.

Samsung Galaxy A8s modeli 6 ya da 8GB RAM’i bulunan iki farklı sürüme sahip. Ön siparişleri ise daha az bellek kapasitesitesine sahip 6GB RAM’lik için. Depolama yönünden ise her iki telefonda da 128 GB alan vardır. Bu alanlar 512 GB’a kadar daha fazla hacim sağlayan microSD yuvasına sahiptir. Aynı zamanda akıllı telefon, Snapdragon 710 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü ile Android Pie desteğine sahiptir.

Arkada Apple‘ın kendi iPhone X akıllı telefonlarda kullandığı gibi benzer bir üçlü kamera kurulumu var. Ancak asıl dikkat çeken durum selfie kamerası oluyor. f/2.0 objektif ile 24 MP’dir. Infinity O ekranlı LCD panelin üzerindeki deliktedir. Bir nevi tasarım özellikleri göz önüne alındığında Galaxy A8s, yaklaşan amiral gemileri Galaxy S10 serisi için bir ön adımdır.

Parakende ve çevrimdışı pazarlara 31 Aralık‘tan itibaren ulaşması planlanıyor. 8GB RAM ve 128GB sürümü ise kısa süre içerisinde ön siparişler de yerini alacak. Şimdiye kadar Galaxy A8s modeli üç renkte de sipariş edebilir. Mavi, Aurora Siyahı ve Alien Gümüş bu renk seçenekleridir.