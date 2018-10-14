Galaxy A9 (2018) Ön İncelemesi ve Özellikeri

Dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu. Bunun bir daha üst bir açıklaması var mı? Şayet fotoğraf merkezli olaya bakarsak ya da sadece arka kamera kurulumunu düşünürsek evet bu telefon hakkında başka birşey anlatmak gereksiz olur.

Açıkçası tam olarak çok şaşırdığımızı söyleyemeyiz. Sadece zaman meselesi idi. Samsung şirketi yerine başka bir şirket üretmiş olsaydı muhtemelen şu an başka modelleri alıyor olurduk.

Fakat genel anlamda düşünüldüğünde yine de çok anlam ifade ediyor. Galaxy A7 (2018) ve onun üçlü kamera kurulumunun yanı sıra A9 (2018) bir de telefoto kamerasına sahiptir. Bu şekilde kamera kurulumunu dörde kadar çıkararak bir ilke imza atıyor. Ya da en azından HMD şirketinin çoklu kameraya sahip Nokia 9 PureView telefonunu resmi olarak açıklayana kadar bu şekilde devam edebilir.

Samsung A9 (2018) Özellikleri

Gövde: Cam Kaplamalı Metal Çerçeve; 162.5x77x7.8mm, 183gr; Havyar Siyahı, Limonata Mavisi ve Ciklet Pembe renk seçenekleri

Cam Kaplamalı Metal Çerçeve; 162.5x77x7.8mm, 183gr; Havyar Siyahı, Limonata Mavisi ve Ciklet Pembe renk seçenekleri Ekran: 6.3″ Süper AMOLED, FullHD+ 2,220×1,080px çözünürlük Infinity ekran (18.5:9 en-boy oranı), 392ppi pixel yoğunluğu.

6.3″ Süper AMOLED, FullHD+ 2,220×1,080px çözünürlük Infinity ekran (18.5:9 en-boy oranı), 392ppi pixel yoğunluğu. Arka Kamera: Birincil 24MP kamera f/1.7 diyafram; faz algılama ve otomatik odaklama. İkincil 8MP kamera f/2.4 diyafram, sabit odaklama ve 12mm geniş açılı. Üçüncü 10MP kamera f/2.4 diyafram, otomatik odaklama ve 2x optik zoom telefoto kamerası. Dördüncü 5MP kamera f/2.2 diyafram ve sadece derinlik algılama özelliği. LED flaş. 2160p/30fps video kaydı.

Birincil 24MP kamera f/1.7 diyafram; faz algılama ve otomatik odaklama. İkincil 8MP kamera f/2.4 diyafram, sabit odaklama ve 12mm geniş açılı. Üçüncü 10MP kamera f/2.4 diyafram, otomatik odaklama ve 2x optik zoom telefoto kamerası. Dördüncü 5MP kamera f/2.2 diyafram ve sadece derinlik algılama özelliği. LED flaş. 2160p/30fps video kaydı. Selfie Kamerası: 24MP kamera f/2.0 diyafram; otomatik odaklama; 1080p/30fps video kaydı.

24MP kamera f/2.0 diyafram; otomatik odaklama; 1080p/30fps video kaydı. Yazılım: Android 8.0 Oreo; Samsung Experience 9.0 özel yazılım.

Android 8.0 Oreo; Samsung Experience 9.0 özel yazılım. Chipset : Snapdragon 660: octa-core 4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260, Adreno 512 GPU.

: Snapdragon 660: octa-core 4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260, Adreno 512 GPU. Depolama: 6GB / 8GB RAM (piyasaya bağlı), 128 GB depolama alanı; hafıza arttırmak için özel microSD yuvası.

6GB / 8GB RAM (piyasaya bağlı), 128 GB depolama alanı; hafıza arttırmak için özel microSD yuvası. Batarya: 3,800 mAh Li-Po (gömülü batarya); Samsung Adaptive Hızlı şarj özelliği.

3,800 mAh Li-Po (gömülü batarya); Samsung Adaptive Hızlı şarj özelliği. Bağlantı : Çift SIM; LTE 9 (450Mbps indirme/50Mbps yükleme); USB 2.0 Type-C bağlantı noktası; Kablosuz ağ a/b/g/n/AC; GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; NFC; Bluetooth 5.0; FM radyo.

: Çift SIM; LTE 9 (450Mbps indirme/50Mbps yükleme); USB 2.0 Type-C bağlantı noktası; Kablosuz ağ a/b/g/n/AC; GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; NFC; Bluetooth 5.0; FM radyo. Misc: Parmak izi okuyucu(arkada); Samsung Pay; altta tek hoparlör; 3.5mm jack.

Ama tüm özelliklerini bir kenara konulduğunda herkesin zihnindeki doğal soru tüm bu kamera donanımı karmaşıklığının gerekli mi yoksa faydalı mı olacağıdır. Sonuçta günümüzün en iyi kameralı telefonlarından biri olarak bilinen Google Pixel 2 akıllı telefonu tek bir ana kameraya sahipken bir çok rakibini devirmektedir. Hatta Google hızla geliştirdiği yazılımları kameralarına ekleyerek ön plana çıkmaya devam etmektedir. Bunun sonucunda da yeni telefonları olan Pixel 3 Duo modeline de tek kamera koymayı düşünecek kadar kendilerine güvendiklerini göstermişlerdir.

Doğal olarak eklenen her yeni özelliğe giderek daha fazla donanım destekli yazılım geliştirme gibi bir olgu söz konusu olmuştur. Bu yüzden 2018 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonlardan hangilerinin iyi olup olmadığını söylemek haliyle zorlaşıyor ve üreticiler en iyisini oluşturmak için sürekli farklı yaklaşımlar deniyorlar.

Galaxy A9 (2018) Resmi Çizimler 1 - 6

Durum böyle olduğu için Samsung ve Galaxy A9 (2018) modelini sadece kamera sayısına göre değerlendirmemek gerekmektedir. Sadece gelecek mobil kameralar arasında bir ilk olduğu için temel olarak değerlendirilebilir. Sonuçta Galaxy A ailesi yeni Samsung özellikleri ve fikirleri için bir tür “deney alanı” olarak kalıcı bir üne sahiptir.

Tasarım

Tasarım konusunda göze çarpan en büyük özellik Infinity Ekran denilen Süper AMOLED 6.3 inçlik ekran sahip olmasıdır. Yuvarlak köşelere sahip olan bu cihaz neredeyse hiç çerçeve içermez. Aslında Galaxy S ve Note gibi amiral gemilerinin şeklini beğenmediyseniz bu telefon Samsung’un modelleri arasında en hoş dizayna sahip olanıdır. Kısaca anlatmak gerekirse Samsung Galaxy A9 cep telefonu metal bir çerçevenin yanısıra ön ve arka kısmı camdan oluşan üstün bir tasarıma sahip.

Söz konusu amiral gemileriyle benzerlikleri genel yapı ve tasarım konusunda olmuştur. Galaxy A9 (2018) güçlendirilmiş cam ekran ile standart sağlam metal çerçeve kullanmaktadır. Ön kısım düz olsa da telefonun arkası biraz daha kıvrımlıdır. Arka kısmındaki eğim ise Samsung’un bazı yeni nesil telefonlardaki kullandığı doğal tasarımları anımsatmaktadır.

Samsung Galaxy A9 cep telefonunun boyutları 162,5x77x7,8 mm ve ekranı 6.3 inçtir. Bu da onu, Samsung Galaxy Note 9 modeline göre biraz daha uzun ve daha geniş bir hale getirmektedir. 183gr ağırlığında olsa da firmanın devasa tabletlerinden daha hafiftir. Ancak ele alınan büyük bir telefon olduğu gerçeğini değiştirmese de ağırlığı sayesinde bunu aşırı derece hissetmenize sebep olmaz. Ancak arka kısmının camdan olması çok fazla kavrama sağlayamaz, bu yüzden tek elle kullanım konusunda biraz güvencesiz hissettirir (rahat kullanım için bir koruma kılıfı gerekebilir), ayrıca arka tarafındaki cam parmak izi mıknatısıdır.

Samsung Galaxy A9 (2018) piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı

Henüz Samsung şirketi Galaxy A9 cep telefonunun piyasaya çıkma tarihini resmi olarak açıklamamıştır. Ancak telefonun “Kasım ayı ortasında” piyasaya sürüleceğini ifade etmiştir. Bu yüzden telefonu elinize almak için bir aydan fazla beklemeniz gerekiyor.

Ayrıca Galaxy A9 akıllı telefonunun fiyatı 720 $ civarında olacaktır. Honor 10 ve OnePlus 6 modellerinden daha pahalı, fakat Samsung Galaxy S9 modelinden daha ucuz olacak.

Ekran

Samsung Galaxy A9 (2018) akıllı telefonu parlak, net ve renkli bir Super AMOLED 6,3 inçlik Full HD + ekrana sahiptir. 1080 x 2220 çözünürlük, Galaxy S9, S9 Plus ve Note üzerindeki QHD paneller kadar etkileyici değil. Samsung’un amiral gemilerinin çoğunda olan Infinity Display tasarımını Galaxy A9 modelinde de görebilirsiniz. Ancak buradaki ekran komple çerçevi kaplamaz. Telefonun etrafında biraz daha geniş bir çerçeveyi farkedersiniz

Fiyatlandırması söz konusu olduğunda oldukça uygun görünürken, ekran konusunda biraz daha pasif kalabiliyor. Bir çok amiral gemisinde yer alan çentik malesef bu telefonda bulunmuyor.

Kamera

İncelemenin ilk kısmında yer alan özellikler arasında zaten kamera özelliklerini açıklamıştık. Ancak yakından inceleme de her zaman yarar vardır.

Birincil kamera varsayılan olarak otomatik modda çalışmaktadır. En iyi düşük ışık performansına sahip olan bir 24MP özelliğe sahiptir. İkincil kamera her çekimde daha fazlasını elde etmenizi sağlayan 8MP bir lense sahiptir. 120 derece geniş açılı fotoğraf çekmeye yaramaktadır. Üçüncü kamera Samsung’un Live Focus arka plan bulanıklaştırma modunda kullanılan verileri toplayan 5 MP derinlik algılayıcı bir kamera. Son olarak, birincil kamera üzerinde 2x optik zoom sağlayan 10MP telefoto kamerası yer almaktadır. Bu sayede mikrofoto denilecek kadar yakın çekim alabilirsiniz.

Şimdiye kadar bu özelliklerin bir kısmı yazılım tarafından sağlandı ancak Samsung donanımsal yaklaşımlarının daha iyi sonuçlar alacağını iddia ediyor. Bu arada ayrıca selfie kamerası da 24MP’dir.

Yapılan Test Sonuçları Değerlendirmesi

Samsung Galaxy A9 ile yapılan testler sırasında birincil kameranın genel olarak iyi olduğu anlaşılmıştır. Ancak çekimler yapıldıktan sonra yapılan zoomlar ile detayların çabucak bulanıklaştığı farkedilmiştir.

Test edilen Galaxy A9 modelini en son ki yayınlanan kamera yazılımında olmadığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle telefon resmi satışa sunulmadan önce görüntü kalitesinde daha çok artma söz konusu olabilir.

Kamera uygulamasında da birçok seçenek var, ancak Otomatik mod muhtemelen en çok kullanılan mod olacaktır. 24MP birincil ve 5MP derinlik algılama kameralarını kullanan Galaxy A9’daki Bokeh efektini kullanarak arka planı bulanık görüntüleri çekmek için Canlı Odaklama modunu seçmeniz gerekecek.

Bununla birlikte kameranın otomatik modundan kolayca kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz. Vizör alanında küçük bir ekran uyarısı belirir, kameralar arasında gezinmenizi ve ekrana sığmayan görüş açılarını genişletir geçiş sırasında.

Batarya ve Performans

Samsung Galaxy A9 akıllı telefonu iyi bir güç kaynağı sağlayan bir sekiz çekirdekli Exynos 7885 yonga seti ve 6GB RAM ile geliyor.

Ne yazık ki Google’ın son güncellemesi olan Android Pie’a sahip değildir. Bunun yerine Android 8 Oreo ile satışa sunulacaktır. Samsung şirkeri Android 9 Pie güncellemesini mümkün olan en kısa zamanda Galaxy A9’a getireceğini söylüyor. Ancak yine de platformu kendi arayüzüyle uyarlamaya çalışıyor. Android Pie güncellemesi için tarih belirlenmemiş olsa da, önümüzdeki yılın başlarına kadar geleceği düşünülmemektedir.

Anroid arayüzü oldukça güzel performans sergilemektedir. Yapılan testler sonucunda işlemleri her hangi bir takılma ve kasma sorunu olmadan aktif bir şekilde gerçekleştirmektedir. 128GB’lik depolama alanı sunmaktadır. Ayrıca microSD kartları 500GB‘lik kapasiteye kadar desteklemektedir.

Samsung Galaxy A9 akıllı telefonu aynı zamanda 3.800 mAh’lik bataryası ile Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus‘ın içine gömülü olan bataryalardan daha büyüktür. En güzel yönü ise Galaxy A9’un etkileyici bir batarya ömrü sunmasıdır. Ancak tam olarak ne kadar iyi performans gösterdiğini öğrenmek için tam incelemenin yayınlanmasını beklemelisiniz. Kablosuz şarj özelliği yoktur. Bunun yerine Samsung Galaxy A9 hızlı şarj özelliğini destelemektedir. Düşük bir performansta kullanıyorsanız bu özellik bataryayı hızlı bir şekilde doldurmanızı sağlıyor.

Genel Değerlendirme

Samsung Galaxy A9 akıllı telefonu çarpıcı kamera özellikleriyle iyi görünümlü ve bir çok özellik barındıran bir amiral gemisidir. Bu kamera özelliğinin Samsung tarafından bir aldatmaca olup olmadığını öğrenmek için biraz daha beklemek gerekmektedir. Ancak yapılan testlerde oldukça iyi bir performans göstermesi, onu diğer amiral gemilerinden ayırmaktadır.

Derinlemesine incelemelerin yayınlandığında daha çok netlik kazanacak olan telefon şimdiden bir çok rakibini devre dışı bırakacağını hissettirmektedir. Arayüzünün Android Pie güncellemesini almaması ise biraz can sıkıcı durumdur. Öyle ya da böyle dünyanın ilk dört kameralı telefonu olarak ün kazanması onu zirve de tutmaya yetecektir.