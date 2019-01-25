Bir yandan amiral gemisi akıllı telefon modelleri için geri sayımını beklediğimiz Samsung, şu sıralar ardı ardına yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Markanın yeni akıllı telefonlarından birisi de Galaxy A9 Pro akıllı telefonları olarak karşımıza çıktı. Bugün yapılan tanıtımla beraber ortaya çıkan Galaxy A9 Pro akıllı telefonlarının özellikleri bir hayli ses getirecek cinsten. Hem tasarım hem de teknik özellikler olarak yeni nesle geçiş yapan akıllı telefonların detaylarından söz edelim.

Galaxy A9 Pro Tasarımı Nasıl?

Tasarım kısmında artık yeni nesle geçiş yapılmış durumda. Sonsuz ekranların güncellenmiş bir versiyonundan söz ediyoruz. Amiral gemisi modellerinde de beklediğimiz ekrana gömülü ön kameranın bu modelde de yer aldığını görüyoruz. Köşeye konumlandırılmış olan kamera, ekrana gömülü ve ekranda kamera detayı dışında hiçbir çerçeve alanı bulunmuyor.

Çok ince bir çerçeve çizgisi var. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise değişken renk düzeninin kullanıldığı bir arka kapak tasarımı görüyoruz. Yine arka kısımda 3 arka kameranın bulunduğu akıllı telefonun, arka kapak üzerinde yer alan bir de parmak izi sensörü var. Açıkçası Samsung’un en iyi tasarımlarından birine yer verilmiş demek yanlış olmayacaktır. Yeni akıllı telefonların sonsuz ekran tasarımının yeni nesline geçmesi de bu durumda oldukça etkili.

Galaxy A9 Pro Teknik Özellikleri Neler?

Galaxy A9 Pro akıllı telefonları teknik kısımda da oldukça başarılı serilerden bir tanesi. Bu modelde yer alan işlemciler orta segmentin en iyi işlemcilerinden bir tanesi. Snapdragon 710 serisi işlemcileri kullanan yeni akıllı telefon aynı zamanda Adreno 616 grafik birimini de kullanıyor.

RAM bellek kısmında ise amiral gemisi akıllı telefonlarını aratmayan bir seri söz konusu. RAM bellek kısmında 6 GB RAM bellek miktarı karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi akıllı telefonlarında gördüğümüz RAM bellek miktarının yanında 128 GB değerinde bir depolama alanına da yer veriliyor.

Telefonun kameraları kısmında ise 3 arka kameranın öne çıktığını söyleyebiliriz. 24 MP değerinde ana arka kamera f/1.7 diyafram açıklığında ve buna ek olarak 10 MP değerinde telephoto kamerası bulunuyor. Üçüncü kamera ise derinlik kamerası ve 5 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip.

Ekran Özellikleri

Galaxy A9 Pro akıllı telefonlarının ekran özellikleri kısmında ise Samsung’un klasını görüyoruz. Bu modelle beraber 6.4 inçlik bir panel sunuluyor. 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranlar 19.5:8 en boy oranına sahip. Infinity O tasarımına sahip olan yeni modelin tasarımını tartışmaya bile gerek yok.

Fiyat

Fiyat kısmında ise Galaxy A9 Pro akıllı telefonlarının 535 dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Avrupa pazarında da satışa çıkacak olan akıllı telefonun ülkemiz fiyatının ne olacağını bilmek ise şimdilik mümkün değil.