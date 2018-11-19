Samsung’un ilgi odağı olan yeni akıllı telefonu Galaxy A9 modeli için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk defa 4 arka kamera denemesinin yapılması, orta segment için yeni tasarıma geçiş yapılması gibi artılarıyla öne çıkan Galaxy A9 akıllı telefonlarının, ülkemizde de satışı merakla bekleniyordu. Yeni modelin ne zaman satışa çıkacağından çok, bu modelin ülkemiz fiyatının ne kadar olacağını da merakla bekliyorduk. Bu konuda beklenen açıklama ise sonunda geldi. Samsung Türkiye, Galaxy A9 fiyatlarını açıkladı.

Galaxy A9 Türkiye Fiyatı

Yeni akıllı telefonların ülkemiz fiyatı 4299 TL olarak açıklandı. Petrol Mavisi rengi, Şeker Pembesi, Gece Siyahı renkleriyle satışa çıkacak olan telefonların 4299 TL üzerinden satışa çıkması da bir hayli dikkat çekici. Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yer alan fiyat aralığına sahip olduğunu gördüğümüz akıllı telefonların, sistem özelliklerinden de söz edelim.

Galaxy A9 akıllı telefonlarıyla beraber gelen işlemci modellinin Snapdragon 660 serisi olduğunu görüyoruz. Orta segment başarılı işlemciler 2.2 GHz hız değerine sahip. Yine işlemcilerle beraber Adreno 512 grafik biriminin sunulduğunu da ekleyelim. 6 GB RAM bellek miktarı ve 8 GB RAM bellek miktarı olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı sunan Galaxy A9 akıllı telefonlarının 4 arka kamerası bulunduğunu da ekleyelim.

24 MP + 10 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere 4 arka kamera kullanan telefon, ön kısımda ise 24 MP değerinde bir ana kamera sunuyor. Ekran kısmında ise 6.3 inçlik bir panel sunuluyor. 1080 X 2220 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranların tasarım kısmında da yine Infinity Display tasarımı öne çıkıyor. Tüm bu özelliklerle beraber fiyatın 4299 TL olduğunu tekrar hatırlatalım.