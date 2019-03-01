Samsung’un A serisi akıllı telefonları kısa süre önce yenilendi. Yeni modellerin eklendiği seriye şu sıralar amiral gemisi modellerini aratmayacak olan yeni bir akıllı telefon modelinin de eklenmesi bekleniyor. Bu model Galaxy A90 serisi akıllı telefonları olacak. Yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarına benzer bir sistemle gelecek olan akıllı telefonların en çok ön kamerasının konuşulması bekleniyor. Ön kameranın nasıl bir sisteme sahip olacağını gösteren paylaşımlara ve kameraların detaylarına geçelim.

Galaxy A90 Ön Kamerası Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların ön kamerası kısmında açılır kapanır bir sisteme yer verilecek. Pop Up kamera sistemiyle gelecek olan akıllı telefonun açılır kapanır kameralarının benzerlerinden çok daha farklı olduğunu görmek mümkün olacak.

Öyle ki yeni seri akıllı telefonların ön kameralarında sadece açılır kapanır kamera özelliği görmeyeceğiz. Bunun yanında kameraların dönüş hareketi de yaptığını görmek mümkün olacak. Tam olarak arkaya dönebilecek olan kameraların, 360 derece dönüş özelliğinin olması bekleniyor. Açılır kapanır kamera özelliklerinin dışında dönebilen kamera özelliği de Samsung’un bu alanda bir ilke imza atmasını sağlamış olacak.

Ön kameraların bu şekilde açılır kapanır olması tasarımı da tamamen etkileyecek. Muhtemelen açılır kapanır kamera sisteminin sayesinde tamamen çerçevesiz akıllı telefonlar göreceğiz. Ön kamera ekrana gömülü olarak gelmediği gibi herhangi bir çentik alanı da sunulmayacak. Bu sayede üst kısımda bir çerçeve görmeyeceğiz. Telefon hem yanlardan hem de alt kısımdan çerçevesiz bir model olacak.

Arka kameralar kısmında yerleşimin nasıl olacağı konusunda ise bir detay paylaşılmış değil. Muhtemelen arka kamera kısmında yine 3’lü kamera düzenini göreceğiz. Tasarım konusunda bilinen detaylar şimdilik bunlar. Bunlar dışında yeni bir detay ortaya çıktığı zaman sitemizde paylaşacağız.

Şimdilik yeni akıllı telefonların tanıtım tarihini beklemekten başka bir çare yok gibi gözüküyor. Tanıtımın hemen ertesinde tüm detaylara sitemizden ulaşabilirsiniz. Galaxy A90 modelinin fiyatları konusunda bilgiler için de tanıtımı bekliyoruz.