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Galaxy A90 Özellikleri M90’ı Yansıtabilir

Galaxy A90 akıllı telefonları ile Galaxy M90 modelleri arasında yer alacak benzerlikler neler olacak? Yeni akıllı telefonlar için her detay.

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy A90

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon modelleri dışında devam eden serileri var. Markanın bu noktada en çok satılan akıllı telefon serilerinin başında A serisi geliyor. Merakla takip edilen A serisi için son olarak ise Galaxy A90 modelinin hazırlandığı biliniyor.

Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağına ilişkin gelen bilgiler ise bir hayli kafa karıştırıcı. Öyle ki yeni akıllı telefonlar için gelen bilgiler arasında yer alan detaylar, Galaxy A90 modellerinin ne derece iddialı akıllı telefonlar olacağını gösteriyor. Sadece bu modeller için ne kadar iddialı serilerin sunulduğunu değil, bunun yanında M serisi için de bazı dikkat çeken bilgiler var.

Galaxy A90 Özellikleri Neler Olacak?

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy A90 akıllı telefonlarının amiral gemisi akıllı telefon modellerine dahil olduğunu göreceğiz. Öyle ki telefonların içerisinde Snapdragon 855 işlemcileri yer alacak.

İşlemciler kısmında bu yönde bir seçim yapılacak olması, markanın bir adım öne çıkması demek oluyor. Bir yandan işlemci kısmında farklı bir seçimle karşımıza çıkacak olan Galaxy A90, bir yandan da ekran özellikleriyle fark yaratacak.

Yine kamera kısmında da benzer serilerden farklı olarak iddialı bir seçime yer verileceği bilgisi var. Henüz yeni akıllı telefonların tüm teknik detayları belli değil ancak en az 6 GB RAM kullanılmasını beklediğimizi de ekleyelim.

Galaxy A90

Bu özellikler Galaxy A90 akıllı telefonlarını bir hayli öne çıkaracak. Fakat asıl mesele biraz daha farklı. Söz konusu akıllı telefonların M90 serisini de yansıtacağı konusunda bilgiler var. Buna göre baktığımız zaman Galaxy A90 akıllı telefonlarında olduğu gibi yine amiral gemisi bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya kalabiliriz.

Snapdragon 855 işlemcileri olmasa bile bu modellerin içerisinde yer alan işlemciler de Snapdragon 730 serisi gibi iddialı olan modeller olabilir. Henüz bunlar için kesinleşmiş olan açıklamalar yok.

Haliyle yeni akıllı telefonların tanıtımından önce kesin bilgileri elde etmenin mümkün olmadığını ekleyelim. Detaylar belli olduğu zaman, yeni telefonlar için merak edilen tüm bilgileri paylaşacağız.

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