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Galaxy A90 Özellikleri Netlik Kazandı

Galaxy A90 akıllı telefonları için geri sayım başladı. Galaxy A90 modelleri ne zaman gelecek? Galaxy A90 için özellikler neler olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy A90

Samsung’un A serisi akıllı telefon modelleri için en iddialı seriyi A90 modeliyle sunacak. Markanın yeni seri akıllı telefon modelinde özellikle teknik özellikler kısmında fark yaratması bekleniyor. Öyle ki ortaya çıkan son bilgilerde Galaxy A90 akıllı telefonlarının ne kadar iddialı olacağına kanıt oldu.

İlk olarak tasarım görselleri paylaşılan yeni seri akıllı telefonların son olarak kutu görselleri ortaya çıktı. Galaxy A90 kutu görsellerinde ortaya çıkan tasarımın dışında teknik özelliklerin de belli başlı detaylarla ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Yeni akıllı telefonların amiral gemisi serilerine rakip olacağı da kesinleşmiş oldu.

Galaxy A90 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefon modellerinde su damlası çentik alanı dikkat çekiyor. Ön kısımda yer alan su damlası çentik alanı, telefonun ekran kısmında oldukça geniş bir yüzeyin karşımıza çıkacağını gösteriyor. Yeni akıllı telefon modelinde asıl dikkat çeken ise teknik özellikler oldu.

Öyle ki yeni akıllı telefon modellerinde Snapdragon 855 işlemcileri yer alacak. Amiral gemisi modellerinde kullanılan işlemci modelinin kullanılacak olması önemli bir artı. Bunun dışında RAM kısmında da beklentilerin üzerinde bir seri gelecek.

Yeni modelin içerisinde 6 GB RAM kullanımı dikkat çekecek. Yine depolama alanı kısmında da 128 GB depolama alanı karşımıza çıkacak. Yine ekran kısmında da Full HD Plus Super AMOLED tercihinim yapılacağını görüyoruz.

Galaxy A90

Telefonun bu özelliklere ek olarak kamera kısmında ise 3 kamera sunduğunu görmek mümkün olacak. 48 MP değerinde ana kameraya ek olarak 5 MP + 8 MP değerinde iki kamera daha gelmesi söz konusu olacak.

Tüm özellikleriyle beraber fark yaratacağını ve A serisini amiral gemisi akıllı telefon modellerinin seviyesine çıkaracağını düşündüğümüz Galaxy A90 akıllı telefonlarının tanıtımının ise çok gecikmeyeceği bilgisi var.

Buna göre yeni seri akıllı telefonların tanıtımı da 4 Eylül tarihinde yapılacak. IFA tanıtımlarına da damga vurması beklenen akıllı telefonların detayları paylaşıldığı zaman sitemizde yeni bilgilere yer vereceğiz. Şimdilik kutu görsellerinin de önemli bilgileri ortaya çıkardığını söylemek gerekiyor.

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