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Galaxy Buds Live Yeni Bir Güncelleme Aldı!

Samsung, Galaxy Buds Live kablosuz kulaklığına yeni bir güncelleme göndererek Pro özelliklere kavuşturdu. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Buds Live

Kore merkezli teknoloji devi Samsung, piyasaya Galaxy Buds Live adını verdiği kablosuz kulaklıklarını sürmüştü. Şirket bu yıl ise bu kulaklık devamı olan Buds Pro‘yu pazara sundu. Bugün ise Galaxy Buds Live için yeni bir güncelleme haberi geldi.

One UI 3.1 güncellemesine sorunsuz geçiş sunan kulaklık ile artık örneğin Galaxy S21 cihazınızdan Galaxy Tab S7 cihazınıza geçebilir ve geri dönebilirsiniz. R180XXU0AUB5 gelen yeni güncelleme ile artık Galaxy Buds Pro‘da olan sağ-sol kulaklık dengeleme özelliği de Buds Live içinde eklenmiş oldu.

Bu sayede artık kullanıcılara artık kulağında az bir işitme kaybı varsa ses dengesini rahatlıkla ayarlayabilecekler. Yukarıda bahsettiğimiz otomatik geçiş özelliğiyle birlikte gelen güncelleme ile birlikte telefonunuzdan uygulamayı açmadan Bleutooth aracılığıyla ayarlar yapabileceksiniz.

Yeni güncelleme şuan için sadece ABD pazarına sunulmuş durumda. Ancak ilerleyen günlerde güncellemenin kademeli olarak yayılması bekleniyor.

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