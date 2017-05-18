Galaxy C10, Samsung’un ilk çift kamera akıllı telefonu

Bu ayın başlarında, bir Samsung Galaxy C serisi akıllı telefonun Note 8 öncesi çift kamera ayarı alacağı yönündeki söylentiler vardı. Galaxy C10‘u iki arka kamera ile gösterilen sızdırılmış yeni bir görüntü ortaya çıktığından bu durum gerçekten de önemli.

Sızıntı, yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi yalnızca gül altın rengi, anten bantları, çift LED flaş ve güç/kilit anahtarı gibi şeyleri gösteren cihazın arkasındaki küçük bir bölüm üzerinde odaklanmaktadır.

Şu anda, yonga setinin Snapdragon 660 olabileceği dışında, başka özellikler hakkında fazla bilgi maalesef yok.