Samsung‘un yarın yapılması planlanan bir etkinliği var. Açıklanan bazı raporlara göre şirket katlanabilir akıllı telefonları hakkında bazı bilgilere bu etkinlikte yer verecek. Samsung Geliştirici Günü konferansı yarın Seul’de düzenlenecek.

Şirketin yöneticilerinden birisi olan DJ Koh’e göre, Samsung’un gelecek için düzenlenen planları hakkında yorumda bulundu. Şimdiye kadar ki piyasaya sürülen teknolojik cihazlarla karşılaştırıldığıda daha heyecan verici bir yıl geçireceğini ifade etti.. Samsung S10 üçlüsünün ve katlanabilir Galaxy-F serisinin gelişi, şirket için yeni bir başlangıç olacak. Aynı zamanda piyasaya yeni yenilikler getirecek.

Yönetici ayrıca, Galaxy F serisinin mağazalardaki yerini almak için burada olduğunu belirtmektedir. Samsung, bu yeni seride her yıl yeni katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürmeye devam edecek. Bunların yanı sıra gelecek modellerin olası tasarım seçeneklerini ortaya koyacak bir dizi patenti listeleyecek. Ayrıca tasarım önümüzdeki yıl Galaxy F‘nin son halini de içerecek.

Samsung Katlanabilir Telefonu Galaxy F Tasarım Çizimleri 1 - 4

Yukarıda yer alan patent tasarımları Letsgodigital‘deki kişiler tarafından ortaya çıkarıldı. Katlama tasarımı ile modellerin nasıl olacağı sergilendi. Çizimleri yorumlayacak olursak cihazlar kapalıyken tüm cepheyi veya sadece yarısını kapatabilecek bir ekrana sahiptir. Görünüşe göre ikiye bölünebilir veya telefonun kenarlarından birine doğru eğimli olabilirler.

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlarının geleceği ile ilgili daha fazla ayrıntı yarın ortaya çıkabilir. Bu yüzden Galaxy F. hakkında daha fazla ayrıntı için bizi takip edin.