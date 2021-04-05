Galaxy F02s ve Galaxy F12 Piyasaya Sürüldü!

Bilindiği üzere Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta Hindistan’da iki yeni akıllı telefon modelinin tanıtımını yapmıştı. Bu modeller karşımıza Galaxy F02s ve Galaxy F12 olarak çıktı. Bugün ise şirket bu iki yeni modelini uygun fiyatıyla Hindistan pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Şirket Galaxy F02s‘i yenilen bir M02 olarak sunarken Galaxy F12‘yi de M12‘lerin yapılandırılmış sürümü olarak sunuyor. Galaxy F02s, 3 GB RAM + 32 GB depolama (122 dolar) ve 4 GB RAM + 64 GB depolama (137 dolar) seçenekleriyle satışa çıkmış durumda.

Cihaz, Elmas Siyahı, Elmas Mavisi, Elmas Beyazı olmak üzere üç renk ile geliyor. Galaxy F12 ise, aynı RAM seçeneklerine sahipken 64 GB depolamalı versiyon 150 dolar, 128 GB versiyonlu model ise 165 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu cihazında Göksel Karadeniz, Deniz Yeşili ve Gök Mavisi renk seçenekleri bulunuyor. Şirket 9 Nisan tarihinde yeni iki modelini Hindistan’da satışa sunacak. Cihazların ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Galaxy F02s, 6.5 HD+ IPS LCD Infinity-V bir ekran ve 5 Megapiksel bir selfie kamera ile geliyor. Cihazın arka tarafında 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü kamera modülü yer alıyor. Ayrıca cihaz kutudan Android 10 ve One UI 2.0 ile çıkıyor.

Cihazın içerisinde Snapdragon 450 yonga seti ve 3GB / 4GB RAM, 32GB / 64GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. MicroSD kart desteği ile gelen cihaz, çift SIM kart yuvası, GPS, Wi-Fi b / g / n, Bluetooth, USB Type-C bağlantı noktası, kulaklık girişi ve 15 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Galaxy F12, hemen hemen M12 ile aynı özelliklere sahip olarak geliyor. Cihazın 6.5 inç 90 hz HD+ IPS LCD bir ekranı ve 8 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Cihaz kutudan Android 11 ve One UI 3.1 ile çıkıyor. Exynos 850 yonga setiyle gelen cihaz, 4GB RAM, 64GB / 128GB dahili depolama seçeneklerine sahip.

Cihazın arkasında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel derinlik + 2 makro olmak üzere dörtlü kamera modülü yer alıyor. Hem arka hem de ön kamera 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor. GPS, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 5.0, USB Type-C bağlantı noktası ve yine 15 W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya kapasitesi cihazın içerisinde yer alıyor.