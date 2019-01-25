Samsung’un katlanabilir bir akıllı telefon modeli tanıtacağı çok uzun bir süredir biliniyor. Yeni akıllı telefonun özelliklerinin neler olacağı kısmında çok fazla detay paylaşılmamış olsa da bazı konsept çalışmaları paylaşılmıştı. Yeni akıllı telefonların ne zaman çıkacağına ilişkin de bazı bilgiler paylaşılmış ve ilk detaylar ortaya çıkmıştı. Tüm bu bilgilerin ardından Galaxy Fold akıllı telefonlarının özellikleri için yeni detaylarda paylaşıldı.

Bu kez yeni modelin renk seçenekleri konusunda çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Ayrıca yeni modelle beraber sunulacak olan ayrıcalıklarda ortaya çıkmış olacak.

Galaxy Fold Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların ilk olarak 5G özelliğinin öne çıkacağından söz ediliyor. 5G ağının sunulacağı katlanabilir bir akıllı telefonun ne gibi ayrıcalıkları olacağı ise başka bir tartışma konusu. 5G destekli akıllı telefonun katlanabilir panel konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Daha doğru ifadeyle söylemek gerekirse yeni akıllı telefonların katlanabilir bölümüne ilişkin yeni bir bilgi söz konusu değil.

Telefonun ortaya çıkan yeni detaylarından bir diğeri ise yeni akıllı telefonların renkleri. Yeni akıllı telefonların 4 farklı renk seçeneğine sahip olacağından söz ediliyor. Bu modelle beraber mavi, yeşil, siyah ve gümüş renk seçeneklerinin sunulacağından söz ediliyor. 4 farklı renk seçeneğiyle beraber karşımıza çıkacak olan yeni akıllı telefonların renk düzeninin nasıl olacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Yani değişken renk düzeni mi yoksa standart renkler mi sunulacağını bilemiyoruz.

Sadece Güney Kore genelinde satışa çıkacağından söz edilen yeni akıllı telefonun, sınırlı üretimle beraber geleceği ve sınırlı üretimin muhtemelen diğer bölgeler için geçerli olmayacağı da yine gelen bilgiler arasında.

Yani bu modelde çok dar bir satış pazarı söz konusu olacak. Henüz ne kadar üretim yapılacağı konusunda da bir bilgi yok. Fiyat ve benzeri bilgilerin 20 Şubat tarihinde yapılması beklenen tanıtımla beraber ortaya çıkmasını bekliyoruz. Galaxy Fold adıyla çıkış yapmasını beklediğimiz katlanabilir akıllı telefonun detaylarını aktarmaya devam edeceğiz.