Galaxy Fold Android 11 Güncellemeyi Almaya Başladı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ürettiği akıllı telefonlarını güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket One UI 3.1 güncellemesini ilk olarak karşımzıa Galaxy S21 serisi ile çıkarmıştı. Daha sonra bu güncellemeye Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 10 serisi, Galaxy Note 9 serisi gibi birçok akıllı modeli de kavuşmuştu.

Bugün ise şirket değiştirdiği güncelleme politikasını Galaxy Fold içinde uygulamaya başladı. Galaxy Fold için Android 11 tabablı One UI 3.1 güncellemesi şuan sadece Fransa pazarındaki kullanıcılara sunulmuş durumda. Ancak güncellemenin ilerleyen günlerde kademeli olarak küresel pazara yayılması bekleniyor.

Yeni güncelleme F900FXXU4EUBF sürüm numarasıyla geliyor. Şuan için güncellemenin içerisinde ne gibi değişiklikler olduğu bilinmiyor. Ancak beklentiler arasında performans iyileştirmeleri, optimizasyon gibi değişiklikler yer alıyor. Bununla birlikte kullanıcılar One UI 3.1 ile birlikte yeni bir geliştirilmiş arayüzüne kavuşuyor.

Ayrıca Özel Paylaşım, Nesne Silme Aracı, Google Home akıllı cihaz kontrolleri ve GPS konum verilerini görüntülerden kaldırma özellikleri de güncelleme içerisinde bulunabilir. Eğer bir Galaxy Fold kullanıyorsanız sizinde cihazınızın güncelleme sekmesini sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.