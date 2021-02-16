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Galaxy Fold Android 11 Tabanlı One UI 3.0 Güncellemesi Alıyor!

Samsung, ABD pazarındaki Galaxy Fold kullanıcıları için yeni bir Android 11 güncellemesi yayımlamaya başladı.

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Fold

Galaxy Fold‘un Android 11 ekosistemine dahil olacağı geçtiğimiz yıldan beri konuşuluyordu. Bugün ortaya bununla ilgili yeni bir haber çıktı. SM-F900U1 model numaralı cihaz ABD’de yeni bir Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi almaya başladı.

F900U1UEU4DUA3 yazılım sürümüyle gelen güncelleme ile birlikte Galaxy Fold cihazlar artık Android 11 özelliklerine ve One UI 3.0 ile birlikte de yeni bir arayüze kavuşuyor. Güncellemenin küresel olarak yayılması birkaç haftayı alabilir ama siz yine de cihazınızın güncelleme sekmesinden sık sık kontrol yapmanızda fayda var.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar Şubat 2021 güvenlik yamasına da sahip oluyorlar. Ayrıca kullanıcılar One UI 3.0 ile birlikte daha kolay erişim kolaylığı sunan bir arayüz ve kullanıcı dostu optimizasyonlar ile karşılaşacak.

Modern bir arayüzün yanı sıra, Android 11 ile beraber yenilenmiş bildirim paneli, tek kullanımlık izinler gibi birçok yeni özellik cihaz içerisine gelmiş durumda.

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