Galaxy Fold Dayanıklılık Testi Paylaşıldı

Samsung akıllı telefon modelleri içerisinde en farklı akıllı telefon modelli Galaxy Fold olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki söz konusu akıllı telefon modeli katlanabilir bir yapıya sahip.

Telefonu açtığınız zaman bir tablet modeli ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Telefonu katladığınız zaman ise tek ekranlı bir akıllı telefon kullanılıyor. Fikir, tanıtım sırasında oldukça beğenilmiş ve Galaxy Fold akıllı telefonları bir hayli öne çıkmıştı. Fakat yeni akıllı telefon modellerinde bir sorun ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan sorun, telefonların ekranlarının çatlamasına neden oluyordu.

Galaxy Fold Dayanıklılık Testi Yayınlandı

Galaxy Fold ilk modelinde çerçevenin çatlamasına neden olan sorun yüzünden Smasung bu telefonları satışa sunmamıştı. Yeni akıllı telefonların satışa sunulmamasının dışında bir değişim çalışması başlatılacağı da açıklanmıştı.

Öyle ki telefonların sorununun giderilmesi gerekiyordu. Uzun bir süre Galaxy Fold akıllı telefonlarının yenilenmesini bekledik. Beklenen haber ise IFA 2019 ile beraber geldi. Yeni akıllı telefonlar IFA 2019 sonrasında tanıtıldı ve tasarım açısından bazı güncellemeler aldı.

Güncellemelerin yapılması ve tasarımın belli ölçülerde değiştirilmesinden sonra yeni akıllı telefonların satışının başladığı da açıklanmıştı. Satışların başlamasının ardından yeni seri akıllı telefonların ne kadar dayanıklı olduğu merakla beklenmeye başladı. Kısa süre önce yayınlanan Galaxy Fold Dayanıklılık Testi ise telefonların ne kadar dayanıklı olduğunu ortaya koyuyor.

Dayanıklılık testi konusunda detaylardan söz etmeden önce yeni seri akıllı telefonları teste alındığını belirtelim. Teste giren versiyon yenilenmiş versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Dayanıklılık testine baktığımız zaman ise yeni seri akıllı telefonların sadece 2.seviyede ekranlarının çizildiği görülüyor.

Telefonun ekranının kolayca çizilmesi bir yana, menteşeler için sorun çözülmüş gibi gözüküyor. Telefonların katlanması sonrasında menteşe kısmında herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Telefonun menteşelerinin katlanması sonrasında ekranda çatlama sorunu yaşanmadığı görülüyor.

Ayrıca telefonların ekran kısmına ateş tutulduğu zaman telefonun ekranının dayanıklılığını koruduğu görülüyor. Ön kısımda bu şekilde bir etki oluşmuş gibi gözüküyor. Ekranın en azından ateş kısmında beklenen dayanıklılığı sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanında arka kısımda ise ateşe karşı dayanıklılık olmadığı görülüyor. Testin tamamını videoda bulabilirsiniz.