Galaxy Fold Modelleri için Önemli Güncelleme Yolda

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonları olarak duyurulan Galaxy Fold akıllı telefon modelleri, son dönemde bir hayli gündemde. Telefonların ilk etapta iptal edildiği ve bazı katlanma sorunları nedeniyle ertelendiğini görmüştük.

Çıkış tarihi için uzunca bir süre devam eden erteleme sunan marka, yeni akıllı telefonlarının satışlarına Eylül ayında tekrar başlamıştı. Telefonların satışa başlamasının hemen ardından bu model üzerine çalışmaların da yoğunlaştığını gördük. Galaxy Fold akıllı telefonları için çeşitli servis kampanyaları duyuran Samsung, şimdi ise yeni akıllı telefon modelleri için özel bir güncellemenin hazırlandığını açıkladı.

Galaxy Fold Güncelleme Alıyor

Başta kamera özelliklerine odaklanacak olan yeni güncelleme sonrasında akıllı telefonlara gece modu gelecek. Note 10 serisi akıllı telefonlarında yer alan selfie gece modu, bu seri için de sunulmuş olacak. Böylece telefonlar kamerası Note 10 modellerinin sunduğu kaliteye biraz daha yaklaşmış olacak.

Bunun dışında yeni bir video düzenleme modu getirildiğini de ekleyelim. Video düzenleme kısmı için yapılacak olan düzenlemenin, videoları kesme ve videoların üzerine yazı ekleme gibi artılar sunduğunu göreceğiz. Özellikle video kesme özelliğinin oldukça önemli bir artı olduğunu söylemek gerekiyor.

Güncellemenin bazı önemli kamera modlarını da Galaxy Fold akıllı telefonlarına eklemesi bekleniyor. Ayrıca bu güncelleme sonrasın AR Doodle ve canlı odak modlarının da kullanılması mümkün olacak. Kısacası güncelleme sonrasında kamera özellikleri bir hayli geliştirilecek.

Telefonların kamera özelliklerinin Note 10 akıllı telefonlarına oldukça yakın bir hale gelmesini sağlayan güncellemenin bölge bölge dağıtılmaya başladığını da ekleyelim. Galaxy Fold akıllı telefonları için yayınlanan güncellemenin boyutunun ise 670 MB olduğunu ekleyelim.

670 MB boyutunda olan güncellemenin Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri genelinde yayınlandığını ekleyelim. Güncellemenin dağıtımının ise bir süre daha devam edeceği bilgisi var.

Yani tüm modellerin güncelleme alması birkaç ayı bulacak. Fakat bölge sınırlaması olmadan tüm Galaxy Fold modelleri için güncellemelerin geleceğini de ekleyelim. Samsung şu an için güncellemenin ne kadar sürede tamamlanacağını da açıklamadı.