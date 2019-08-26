Galaxy Fold Ön Siparişe Çıktı

Katlanabilir akıllı telefon fikrinin en iyi örneklerinden biri olan Galaxy Fold, ilk olarak Nisan ayında tanıtıma çıktı. Tanıtımının hemen ardından ilgiyle karşılanan yeni akıllı telefon modellerinde yer alan özelliklerde bir hayli konuşulmuştu.

Galaxy Fold akıllı telefonları için ortaya çıkan özelliklerin bir hayli sevilmesine karşın telefonların doğrudan satışa çıkması mümkün olmadı. Öyle ki yeni seri akıllı telefonların bazı sorunları ortaya çıktı. Bazı sorunlarla gündeme gelen telefonlar için haliyle yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu modelin direk olarak piyasaya girmesi istenmedi.

Galaxy Fold Yeniden Pazara Dönüyor

Belli başlı sorunları bulunduğu ortaya çıkan Galaxy Fold akıllı telefonların çıkış tarihi de gecikmişti. Marka telefonlar için bir yenileme yapma kararı aldığını açıklamış ve yeni akıllı telefonları için yeniden düzenlemeye yapmaya başlamıştı.

Galaxy Fold akıllı telefonları için yenileme çalışmaları yapmaya başladığı konuşulan markanın geçtiğimiz günlerde yenililerini açıkladığını gördük. Menteşe sistemi başta olmak üzere telefonlarında değişiklikler yapan markanın, yeni model için ne gibi değişiklikler sunacağı da ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni akıllı telefon modellerinin ön siparişlerinin açıldığı açıklandı.

Telefonların ne zaman satışa çıkacağı merakla bekleniyordu. Doğrudan satışlar başlamamış olsa da Galaxy Fold akıllı telefonları için önemli bir adım atıldı ve telefonların ön siparişlerinin açıldığı açıklandı. Ön siparişleri açıklanan telefonların Çin’de siparişlerinin açıldığını belirtelim.

İlk olarak Çin’de resmi site üzerinden ön siparişlerin açıldığı açıklandı ancak diğer ülkeler için de kısa süre sonra satışların başlaması bekleniyor. Tam olarak hangi ülkelerde ön siparişlerin açılacağı ise net değil. Bunun için bir süre daha beklemek gerekecek gibi gözüküyor. Telefonların sorunlarının tamamen çözülmesi biraz zaman aldı.

Bir yandan ön siparişleri açılan Galaxy Fold akıllı telefonlarının bir yandan ise satış tarihi için detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Buna göre yeni akıllı telefonların satışları Eylül ayında başlayacak. Ülkemizde bu modelin satılması bekleniyor ancak çıkış tarihinin ne zaman olacağı konusunda çok fazla bir bilgi söz konusu değil.