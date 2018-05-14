Samsung’un yeni seri akıllı telefonları tanıtılmaya devam ediyor. Şu sıralar Note 9 modeli ve Galaxy S9 Lite modelleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Her iki model için paylaşılan bilgilere ve her iki model için ardı ardına gelen iddialara alıştık. Ancak bunun dışında markanın orta segmen ve giriş seviyesi akıllı telefonları üzerinde çalıştığını da öğrendik. Bu modellerden ikisinin de Galaxy J4(2018) ve Galaxy J6(2018) olacağı ortaya çıktı.

Dün ortaya çıkan raporlarla beraber geleceği neredeyse kesinlik kazanan yeni seri akıllı telefonlar için belli başlı sistem özelliklerinin de şimdiden paylaşıldığını gördük. Hemen Galaxy J4(2018) ve Galaxy J6(2018) akıllı telefonlarının özelliklerinden söz edelim.

Galaxy J4(2018) ve Galaxy J6(2018) Nasıl Sistemlerle Gelecek?

Yeni akıllı telefonların özelliklerinin ortaya çıkmasıyla beraber tasarımları konusunda da bilgiler elde etme şansını buldu. Buna göre her iki cihazında sonsuz ekran teknolojisine sahip olan seriler olacağından söz ediliyor.

Amiral gemisi modellerinde kullanılan tasarımı orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarında kullanmaya devam eden markanın, benzeri bir tasarımı bu iki model içinde benimseyeceği belirtiliyor. Bunun dışında yeni seri akıllı telefonların sistem özellikleri konusunda da önemli detaylar söz konusu.

İlk olarak Galaxy J4(2018) modelinden söz etmek gerekiyor. Bu noktada biraz daha geri planda kalmasını beklediğimiz bir akıllı telefon modelinden söz ediyoruz. J6 modeline göre sistem özellikleri daha düşük olacak olan akıllı telefonların, işlemci kısmında Exynos 7570 serisine sahip olacağından söz ediliyor. Samsung’un kendi işlemcilerini kullanmayı tercih edeceği belirtilen akıllı telefonların, RAM bellek kısmında ise iki farklı seçenek karşımıza çıkacak.

Ana modelde 2 GB RAM bellek kullanılacak ancak kullanıcılar isteklerine göre 3 GB RAM bellek miktarını da seçebilecek. İki farklı RAM bellek miktarı olmasına karşın işlemci kısmında bir değişiklik söz konusu olmayacak. Bunun için işlemcilerin sabit seri olmasını bekliyoruz. Bunun yanında yeni modelin ekran kısmında ise 5.5 inçlik bir panel kullanılacak. 5.5 inçlik ekranın çözünürlük değerinin ne olacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

Ekran panellerinin LCD ekran ya da AMOLED ekran olup olmayacağı da bilinmiyor. Bunun için tanıtımı beklemek daha doğru olacaktır. Aslında Samsung’un amiral gemisi modellerinde olduğu gibi OLED ya da AMOLED ekran kullanacağını düşünüyorduk.

Ancak yeni akıllı telefon modellerinde fiyatı aşağı çekmek için markanın alışkanlıklarının dışına çıkarak LCD ekran kullanabileceğinden de söz ediliyor. Açıkçası Samsung için alışılmamış bir durum olsa da artık LCD paneller için çok önemli teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Yani hem düşük ücretli bir ekran paneli hem de iyi görüntü kalitesi sunan ekran paneli elde etmek mümkün hale gelmiş durumda.

Galaxy J4(2018) modelinin detaylarına devam ettiğimiz zaman karşımıza, batarya kapasitesi çıkıyor. Bu konuda yeni akıllı telefon modellerinin kapasitesinin biraz daha artırılacağı bilgisi var. Yeni modelde 3000 mAh değerinde bir bataryayı görmemiz mümkün olacak. Tabii ki bu bataryanın da niteliğini tam olarak bilemiyoruz. Hızlı şarj teknolojisinin desteklenip desteklenmeyeceği gibi bilgiler yok. Sadece kablosuz şarj için desteği geleceği ve arka panelin cam olabileceği iddiası var.

Çift sim kart kullanacağı da eklenen modelin kamera kısmında ise standart değerlere sahip olunacak. Yeni modelin kamerasında 13 MP değerinde bir ana arka kamera kullanılacak. Standart kameralara ön kısımda ise 5 MP değerinde ikinci kamera eklenecek. Android Oreo ile çıkması beklenen yeni akıllı telefonlar ile ilgili elde edilen bilgiler şimdilik bu şekilde. Bunun dışında Galaxy J4(2018) ve Galaxy J6(2018) ikilisin dikkat çeken diğer bir modeli de Galaxy J6(2018) olacak. Şimdi J6 serisinin özelliklerinden söz edelim.

Galaxy J6(2018) Özellikleri Neler Olacak?

J4 modeline göre biraz daha üst segment bir akıllı telefon olacağını göreceğimiz yeni akıllı telefonun, başta işlemci kısmında değişikliklere gittiğini görmek mümkün olacak. Yeni modelin işlemcileri Exynos 7870 olacak ve ortaya çıkan raporlarda bunu net bir şekilde doğrulamakta.

Galaxy J4(2018) ve Galaxy J6(2018) ikilisinin öne çıkacak modeli olarak değerlendirilen yeni akıllı telefonların RAM bellek kısmında ise çok daha farklı bir seçim sunacağını göreceğiz. Öyle ki bu akıllı telefonların alışılmışın aksine 3 farklı RAM bellek seçeneğiyle beraber geldiğini göreceğiz. Başta 2 GB bir model olmak üzere akıllı telefonların, 3 ve 4 GB olmak üzere iki farklı seçeneği de bulunacak.

Bu şekilde 3 farklı seçim şansına erişmiş olacağız. Galaxy J4(2018) ve Galaxy J6(2018) ikilisi için önemli olarak gösterilen j6 modelinin, kamera kısmında da kendisini geliştirdiğini göreceğiz. Arka kısımda 13 MP değerinde ana kamera kullanılmaya devam edecek.

Ön kamera kısmında ise değişiklikler yapılacak ve 8 MP değerinde yeni bir kameraya yer verilecek. Telefonun ekran kısmında ise 5.6 inçlik bir panel kullanılacağı ve AMOLED ekranlara yer verileceği bilgisi var. Konu hakkında başka bir detay paylaşımı yapılmış değil. Galaxy J4(2018) ve Galaxy J6(2018) modellerinin ne zaman tanıtılacağı konusunda da net bilgiler elde edilmedi.