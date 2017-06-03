Galaxy J5 (2017) ön siparişe açıldı

Samsung‘un oldukça popüler J-serisi akıllı telefonların yenilenmesi ve tüm hesapların resmi bir duyurunun yapılması gerekiyor – Galaxy J7 (2017) ve J5 (2017) modellerine ait pek çok video ve görsel paylaşılsa da, satış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Şimdi ise Samsung Galaxy J5 (2017), Almanya’daki birkaç önemli çevrimiçi mağazada ön sipariş amacıyla listelenmiş durumda.

Fiyat, J530FD sürümü, diğer bir deyişle Galaxy J5 (2017) Duos çift SIM telefonu için 279 € olarak sunuldu. Şirket ayrıca telefonun ayın sonunda gönderileceğini söylüyor. Bazı e-ticaret siteleri 22 Haziran’a değiniyor ve bir diğeri ise bir hafta önce teslim edeceğini söylüyor.

Galaxy J5 (2017), bu yılın J serisinin orta boy ve şu anki bilgilere göre 5.2 inç 720p AMOLED ekran, Exynos 7870 yonga seti ve 2 GB RAM ile birlikte geliyor. Ön ve arkada ise 13MP kameralar kullanılıyor.

Artık geriye sadece Samsung’un bu ürünleri duyurması kaldı.