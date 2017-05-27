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Galaxy J5 2017 ve Galaxy J7 2017 Samsung’un web sitesinde göründü

Cepkolik » Akıllı Telefon » Galaxy J5 2017 ve Galaxy J7 2017 Samsung’un web sitesinde göründü
27-05-2017
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Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy J serisi akıllı telefonlar – J5 (2017) ve J7 (2017) – sadece birkaç söylenti ve sızıntı konusuna şimdiye kadar kalmış değil aynı zamanda çeşitli sertifikalar almışlardı. Ve şimdi, doğrudan değil ama şirketin resmi internet sitesinde yer aldı.

Özellikle, Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017) takma adları, Güney Kore web sitesinde görüldü. Çocuklar Modu özelliğiyle uyumlu cihazlar arasında listelendi.

Galaxy J5 2017 ve Galaxy J7 2017 Samsung’un web sitesinde göründü

Galaxy J7 (2017) ve Galaxy J5 (2017), 13MP ön kamera, tam metal gövde ve parmak izi algılayıcı özellikli olduğu söylentileri var. Bunların birinde full HD bir ekran çözünürlüğü, 3GB RAM ve 3,600mAh pil bulunuyor.

Diğer taraftan, ikincisi, 8 çekirdekli bir işlemciye sahip bir ana kart tarafından güçlendirildiği söyleniyor. Her ikisi de Android Nougat’ı kutudan çıka çıkmaz çalıştırıyor. Söylenilen fiyatlandırma, J7 (2017) için 339 € ve J5 için (2017) 279 € ‘dur.

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