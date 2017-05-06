Galaxy J7 (2017) Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Samsung’un başarılı akıllı telefon serilerinden sonra amiral gemilerine ek olarak yeni seriler eklenmeye başladı. Hem orta sınıf akıllı telefonlar hem de giriş seviyesi akıllı telefon modellerini genişletiyor. Markanın son olarak ise J serisi akıllı telefonlarına yeni modeller ekleyeceği belirtiliyor. Galaxy J7 modeline yeni bir telefon ekleniyor. Son olarak Galaxy J7 (2017) modelinin seriye eklenmesiyle beraber bu seride de markanın orta sınıfı açılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise yeni telefonların belli başlı teknik detayları ortaya çıktı. Bu kez telefonların sistemsel özellikleri ortaya çıkmış durumda.

Galaxy J7 (2017) Beklenen Tasarım Detayları

Tasarım konusunda Samsung’un yeni seride çok farklı bir yapıya gideceği düşünülmüyor. Bunun yerine markanın yeni seri akıllı telefonlarında mevcut J7 serisi tasarımlarının biraz daha geliştirileceği düşünülüyor. Yine arka kısımda ortalanmış tek bir kamera kullanımı yapacağı belirtilen akıllı telefonların ön kısımda ise ekran gövde oranının biraz daha artırılacağı ve standart Home tuşu kullanımına da devam edileceği görüşü var.

Yine Metal çerçeve kullanımı yapılacağı düşünülen akıllı telefonun metal tasarımına ek olarak 8 mm kalınlığında bir kasa ile geleceğini de ekleyelim. Zaten eski serilerde de benzer bir kasa yapısı kullanılmıştı. Yine aynı kullanımın yapılacağı bilgisi var. Kısacası tasarım kısmında mini iyileştirmeler olsa da çok büyük farklılıklar olması beklenmemekte.

Galaxy J7 (2017) Teknik Özellikleri Ortaya Çıkıyor

Daha önce telefonun performans testleri olduğu iddia edilen testlerde telefonların belli başlı detayları paylaşılmıştı. Şimdi ise bir kez daha telefonun teknik özellikleri olduğu iddia edilen özellikler ortaya çıktı. Bu kez paylaşılan performans testleri görsellerinde ise telefonun beklenenden farklı bir sisteme sahip olduğu görüldü. Eğer test sonuçları gerçekse Galaxy J7 (2017) modelinde 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdek Exynos 7870 işlemcilerinin kullanılacak.

Daha önce Snapdragon işlemcilerinin kullanılacağı belirtilmişti. Son testlere göre bu durum değişmiş oldu. Mali-T830 grafik birimine de sahip olan yonganın Snapdragon serisine göre daha başarılı olduğu da gerçek. Yeni performans testlerine göre RAM bellek miktarı ise 3 GB olarak görülüyor. İşlemci ile düşünüldüğünde işlemci ve RAM bellek oldukça uyumlu olacak gibi. Toplamda depolama alanı olarak ise 16 GB alan olacağı belirtilmiş.

Yenilenmiş Ekran Sistemleri

Performans testlerinde öne çıkan konulardan biri olan ekran konusunda da belli başlı detaylarda ortaya çıkmış durumda. Galaxy J7 (2017) ekranları için 5.5 inç tercihi yapılmış. Super AMOLED olması beklenen ekranların yansımasız özelliği ve IPS panelinin dışında çözünürlük değeri ise Full HD. Tabi ki 2K çözünürlük iddiaları da vardı fakat serinin orta sınıfı olması ve performans testlerinde Full HD görülmesi yeni telefonda da ekran için böyle bir tercih yapılacağını gösteriyor.

Kamera Kısmında İdeal Seçimler

Son olarak yeni seri Galaxy J7 (2017) telefonların kamera özellikleri hakkında bilgi verelim. Kamera kısmında arka kısımda 12 MP değerinde kameraların kullanılacağı ve bu kameraların 4K çekim yapabileceği görülüyor. 4K çekim yapabilen kameraların başka hangi modları olacağını ise tanıtımda göreceğiz. Ön kısımda ise yine 12 MP kamera kullanıldığı ve bu kameranın da 4K çekim modlarına sahip olduğu görülmekte.

Galaxy J7 (2017) Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Yeni seri Galaxy J7 (2017) çıkış tarihi için net bir bilgi verilmedi. Fakat yeni seri akıllı telefonların çok gecikmeyeceği ve en geç yılın 3.çeyreğinde piyasa da olacağı belirtiliyor. Fiyat konusunda da bilgiler için Samsung’u bekliyoruz.