Galaxy J7, Android 7.0 Nougat güncellemesi ne zaman?

İki yaşındaki Samsung Galaxy J7 kesinlikle bir Android 7.0 Nougat güncelleme sınıfında değildi. Bununla birlikte, Samsung, orijinal Galaxy J7‘nin Android 7.0 Nougat’a güncellenecek kadar popüler olduğuna ne olursa olsun karar verdi gibi görünüyor.

Aksi halde, Android 7,0 Nougat’lı Samsung Galaxy J7’nin (2015) niçin Wi-Fi sertifikasını aldığını açıklayamıyoruz. Cihaz orijinal Galaxy J7’nin piyasaya çıktığından beri etiketlendiği birçok model numarasından biri olan model numarası SM-J701M ile listelenmiştir.

Samsung, Android 7.0 Nougat’ı Galaxy J7’ye getirirse, akıllı telefonun bir yılda aldığı ikinci büyük OS güncellemesi olacaktır. Samsung’un orta segment akıllı telefonu Android 5.1 Lollipop ile piyasaya sunuldu ancak geçen yıl bir Android 6.0.1 Marshmallow yayımlandı.

Her durumda, Android 7.0 Nougat, Galaxy J7’in (2015) alacağı son önemli OS güncelleştirmesi olacak, bu nedenle Android’de bulunan tüm yeni özellikler ve iyileştirmelerden yararlanmak istiyorsanız daha yeni bir aygıta geçmek en iyisi olacaktır O. Yine de Galaxy J7 2015 kullananlar için iyi bir haber sayılabilir!