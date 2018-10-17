BİM’in 19 Ekimden itibaren indirimli olarak satışa sunacağı ürünlerden biri de Samsung Galaxy J7 Prime oldu.

Samsung Galaxy J7 Prime özelliklerine değinmeden önce satış fiyatının 1,345 TL olduğunu ve akıllı telefonu 19 Ekim Cuma gününden itibaren BİM mağazalarından temin edebileceğinizi hatırlatalım.

Galaxy J7 Prime Özellikleri

İşlemci: 1.6 Ghz 8 Çekirdekli (Exynos 7870 Octa)

İşletim Sistemi: Android 8.0 (Oreo)

Dahili Hafıza: 16 GB

RAM: 3 GB

MicroSD Hafıza Kart Desteği: Var

13 MP (f/1.9) Arka Kamera

8 MP (f/1.9) Ön Kamera

3300 mAh Batarya

4,5G

Full HD Video Kaydı

Parmak İzi Okuyucu: Var

Detaylı özelliklere buradan göz atabilirsiniz.

Peki Galaxy J7 Prime alınır mı? sorusuna yanıtımız ne olacak. Cihazın türkiye fiyatı normalde 1.549 TL. Fakat N11 ve Mediamark’ta kısa bir süreliğine 1,295 TL ve 1,449 TL fiyat etiketine alıcı bulabiliyor.

Özetle BİM’deki fiyatın aslında çok da uygun olduğunu söylemek doğru olmaz. N11’den sonra en uygun fiyata sahip. Son olarak N11’deki fiyatın ithalatçı firma ve 2 yıl garantili olduğunu, BİM’deki ürünün ise 2 yıl Samsung garantili olduğunu söyleyelim.