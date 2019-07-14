Galaxy J7 Pro Android Pie Güncellemesine Erteleme Geldi

Akıllı telefonlar için güncelleme en çok önem verilen konular arasında geliyor. Güncelleme desteği bulunan akıllı telefonların çok daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Bu konuda önemli adımlar atan Samsung, akıllı telefon güncellemelerine en çok önem veren markalar arasında geliyor. Markanın son olarak Galaxy J7 Pro Android Pie güncellemesini duyurduğunu gördük.

Yeni güncellemenin duyurulmasının hemen ardından J7 Pro Android Pie güncellemesi için detayları paylaşmıştık. Fakat güncellemenin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine karşın Samsung’un bu güncelleme için erteleme yapma kararı aldığı da açıklandı.

Galaxy J7 Pro Android Pie Neden Ertelendi?

Aslında güncellemenin dağıtımı başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda başlayan dağıtımın ne zaman son bulacağı konusunda bir açıklama yapılmamıştı. Merakla güncellemenin dağıtımının tamamlanması beklenirken, söz konusu güncellemenin ertelendiği açıklandı.

Galaxy J7 Pro Android Pie güncellemesinin neden yayınlanmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Birçok ülkede yayına açılan güncellemenin ülkemizde de kullanılması bekleniyordu ve güncellemenin 4 Haziran’da dağıtıma açılması beklentisi vardı.

Hemen sonrasında ise ilk erteleme gelmiş ve söz konusu akıllı telefonlar için yeni güncelleme tarihi 12 Temmuz olarak açıklanmıştı. 12 Temmuz güncelleme tarihinde de yine bir erteleme haberi daha geldi. Bu kez ise güncellemenin 25 Temmuz tarihine ertelendiği açıklandı.

25 Temmuz tarihinde ülkemiz için de J7 Pro Android Pie güncellemesinin yayınlanması bekleniyor. Fakat güncellemenin neden ertelendiği konusunda yine kesin bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

Muhtemelen dağıtım kısmında yaşanan bir sıkıntı ya da güncellemenin bu seride ortaya çıkardığı bir sıkıntı nedeniyle gecikme durumu söz konusu oldu. Galaxy J7 Pro Android Pie güncellemesinin bir kez daha ertelenmesinin söz konusu olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Şu an için güncellemenin gecikmesi söz konusu değil. Temmuz sonuna doğru güncelleme gelmiş olacak. Yeni güncelleme yayınlandığı zaman sitemizde güncelleme konusunda detaylara yer vereceğiz. Eğer yeni bir tarih ve bir kez daha erteleme gelecek olursa yine bunu da sitemizde bildireceğiz.