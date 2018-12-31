Samsung yakın bir zamanda piyasaya Galaxy M serisini sürecek ve seride üç farklı model yer alacak. Bunlar Galaxy M10, M20 ve M30‘dur. Özellikleri bakımından en çok sızıntı haber ise Galaxy M10 modeli üzerine oldu.

İlk bilgiler geçen ay, Geekbench üzerinde yayınlandı ve telefonun işlemcisinin yanı sıra bir kaç özelliği gün yüzüne çıktı. Şimdi ise FCC sertifikası yayınlandı ve cihazın çok daha fazla ayrıntısı netleşmiş oldu.

Önceki yayınlanan sızıntı haberlerden de bilindiği üzere Galaxy M10, Exynos 7870 işlemci ile desteklenecek. Ayrıca 3GB RAM’e ev sahipliği yapacak. Bu gün yayınlanan FCC belgeleri ise, ekranının 6.03 inç büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık boyutunun 153.2 milimetre olduğunu gösteriyor. Bu boyuta çerçeveleri de eklediğimizde telefon ortalama 6.5inçlik bir boyuta sahip oluyor.

Telefonun bataryasının ise Nashville Chatter teknoloji bloğunda yayınlanan bilgiler eşliğinde, EBA750ABN model numarasına sahip olduğu netleşmiştir. Aynı model numarasına sahip bir diğer cihaz ise kısa zaman önce tanıtımı yapılan Galaxy A8s modelidir. Her iki modelin bataryası da aynı olduğu için, Galaxy M10 modelinin de 3.400mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Telefon ayrıca 2.4GHz Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 için destek olacaktır.