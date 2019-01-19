Samsung’un yeni serisi olarak piyasaya girmesini beklediğimiz M serisi akıllı telefonlar için geri sayım hızlandı. Markanın Galaxy M serisi olarak piyasaya süreceği telefonlar içerisinde en çok merak edilen iki model Galaxy M10 ve Galaxy M20 için de detaylar gelmeye devam ediyor.

Son olarak yeni seri akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı ve fiyatlarının neler olacağı konusunda bilgiler ortaya çıktı. Yeni tasarımla beraber geleceği söylenen Galaxy M10 ve Galaxy M20 modellerinin fiyatları da kullanıcıları tatmin edecek gibi gözüküyor. Hemen iki model için de konuşulan fiyatlara bakalım.

Galaxy M10 ve Galaxy M20 Neler Sunacak?

İlk dikkat çeken model Galaxy M10 modeli olacak. Yeni tasarım yüzüyle karşımıza çıkacak olan akıllı telefonda Infinity V ekran tipinin kullanılacağını biliyoruz. Yeni ekran tasarımıyla beraber sunulacak olan boyut ise 6.2 inç gibi bir boyut olacak.

Bunun dışında işlemci kısmında ise yine Samsung’un serisi olan Exynos 7872 işlemcilerini görmek mümkün olacak. RAM bellek miktarında ufak bir seçim söz konusu. Hem 2 GB RAM bellek miktarını kullanan hem de 3 GB RAM bellek miktarını kullanan telefonları göreceğiz. Depolama alanı da buna bağlı olarak 16 ve 32 GB olarak değişecek. 13 MP + 5 MP çift arka kamerası ve 5 MP değerinde de tek ön kamerasını göreceğimiz telefonun fiyatı ise 126 dolar olacak.

Galaxy M10 ve Galaxy M20 ikilisi içerisinde dikkat çeken bir diğer model ise M20 serisi olacak. Biraz daha iyi özelliklere sahip olacak serisi de yine aynı ekran tasarımını göreceğiz. Bu kez ekran kısmında 6.3 inçlik bir panel söz konusu olacak ve Full HD+ çözünürlük değeri kullanılacak.

İşlemci kısmında ise Exynos 7885 işlemcileri kullanılacak. Bu modelde hem önde hem de arkada 8 MP değerinde bir kameranın bulunması bekleniyor ve RAM kısmında da 3 GB RAM bellek seçeneğini göreceğiz. Bu model için ortaya çıkan fiyat ise 182 dolar olarak açıklandı.

Her iki telefonun da 28 Ocak tarihinde tanıtılacağını ekleyelim.