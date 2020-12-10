Galaxy M12 ve Galaxy F12 Geliyor – İşte Detaylar

Samsung‘un çok yakında Galaxy M12 ve Galaxy F12 adlı bütçe dostu akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Bu telefonlar, geçtiğimiz birkaç gün içinde birçok kez sızıntıya maruz kaldı. Şimdi ise telefonlar, Hindistan BIS sertifikası aldılar. Lansman her an gerçekleşebilir. İşte telefonlara dair detaylar…

Her zamanki gibi bu telefonların BIS listesi, model numaraları dışında onlar hakkında hiçbir şey açığa çıkarıyor. Galaxy M12‘nin model numarası SM-M127G / DS ve Galaxy F12 telefonun model numarası ise SM-F127G olarak belirtiliyor

Bilmeyenler için, Samsung Galaxy M serisi akıllı telefonlar, Hindistan’daki Amazon ve Samsung çevrimiçi mağazalarına özel. Öte yandan, yeni tanıtılan Galaxy F serisi, Flipkart ve Samsung çevrimiçi mağazasına özel olarak piyasaya sürülüyor. Bu telefonlar, seçkin çevrimdışı satıcılardan da satın alınabiliyor.

Şimdiye kadar, Güney Koreli teknoloji devi yalnızca tek bir Galaxy F serisi telefon piyasaya sürdü ve yeniden yapılandırılmış bir Galaxy M serisi telefon üzerinde çalışıyor. Bu nedenle, yeni Galaxy M telefonlarından bazıları, yakında çıkacak Galaxy M12 / Galaxy F12 gibi bir Galaxy F akıllı telefon olarak da isimlendirilebilir.

Source/The Voice

Önceki sızıntılara göre, bu telefonların 6,7 inçlik bir delikli ekrana, Galaxy M51 gibi devasa bir 7,000mAh bataryaya, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne, bir USB C Tipi bağlantı noktasına ve bir 3,5mm kulalıklık girişine sahip olması bekleniyor.