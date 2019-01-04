Samsung‘un yakında Galaxy M serisi akıllı telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunlardan Galaxy M10 ve Galaxy M20 modelleri yakında çıkması beklenen iki Galaxy M telefonu. Son raporlar, Galaxy M10’un giriş seviyesi özelliklerle donatılacağını ifade ederken, M20’nin orta seviye özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Model numarası SM-M205F olan Galaxy M20, ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) sertifika aldı. Telefonun FCC dosyalaması bazı önemli özelliklerini gün yüzüne çıkarmış oldu.

Galaxy M20’nin FCC belgeleri 156.4×74.5 mm boyutunda olacağını onayladı. M20’nin ekranı çapraz olarak 155.9mm ölçtüğünden, 6.13 inçlik bir ekrana sahip. Söylentilere göre bir LCD ekrana sahip olacak. Geçtiğimiz ay Galaxy M20 modelinin AnTuTu sonuçları, 2340×1080 piksel çözünürlük ve fullHD+ çözünürlüğünü desteklediğini ortaya çıkarmıştı.

Ayrıca Galaxy M20 FCC belgeleri, 2.4GHz Wi-Fi ve Bluetooth LE 5.0 için destek sağlayacak, buna ek olarakta çift SIM bulunacak. Model numarası EB-BG580ABN olan modelin büyük bir bataryası bulunuyor. Yani güç bakımından oldukça büyük 5.000 mAh bataryaya sahip olabilir. Güvenlik için, M20 parmak izi tarayıcı ve yüz tanıma gibi özellikler sunacak. M20’nin bataryası 9V / 1.67A şarjı için destek taşıyacak.

Bu özelliklere ek olarak Akıllı telefonun ekranının, ayrı bir sızıntı ile ortaya çıkan canlı bir görüntüsü, M20’nin bir Infinity-V ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Çentik bir selfie kamerası ve bir kulaklık barındırıyor.