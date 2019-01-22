Samsung’un akıllı telefonları için yeni seriler ortaya çıkmaya başladı. Markanın yeni akıllı telefonları içerisinde en çok merak edilen modellerden birisi de Galaxy M20 akıllı telefonları. Başarılı bir yeni seri olmasını beklediğimiz Galaxy M20 akıllı telefonları için en çok merak edilen konulardan birisi de yeni ekran tasarımlarının gelecek olması.

“V” şeklinde bir çentik alanı kullanacağı görülen Galaxy M20 akıllı telefonlarının paylaşılan canlı görüntüleri de merakla beklenen arka kapak tasarımını da ortaya çıkarmış oldu. Yeni akıllı telefonların son görsellerinden ve beklenen özelliklerinden söz edelim.

Galaxy M20 Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Paylaşılan görseller Galaxy M20 akıllı telefonlarının çok daha iddialı bir seri olacağını gösteriyor. Canlı görsellere baktığımız zaman arka kısımda beklediğimiz gibi çift arka kamera olacak.

Üst üste sıralı olacak olan çift arka kameranın hemen alt kısmında da bir flaş ışığı yer alacak. Kamera alanının dışında telefonun ortalanmış parmak izi sensörleri sunduğunu da görmek mümkün olacak. Parmak izi sensörleri dikkat çekici derecede daha büyük olacak. Bunun dışında genel tasarımda beklentilerin dışında bir detay söz konusu değil.

M20 akıllı telefonlarının teknik özelliklerine baktığımız zaman ise bizi Exynos 7885 işlemcileri karşılıyor. Yeni nesil işlemciler orta segment sınıfına dahil olacak telefonun yüksek performans göstermesini sağlayacak.

Bunun dışında RAM bellek kısmında ise 3 GB RAM bellek değerini göreceğiz. 155 dolar gibi bir başlangıç fiyatını göreceğimiz akıllı telefonun 13 MP + 5 MP değerinde çift arka kamerası olduğunu da göreceğiz. Ayrıca bu modelde yine LCD panel kullanılacağı bilgisi de var. Merak edilen diğer özelliklerle beraber tüm bu detaylar ise 28 Ocak tarihinde netlik kazanacak. Tanıtım sonrasında tüm özellikleri paylaşacağız.