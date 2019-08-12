Galaxy M20s Batarya Görseli Ortaya Çıktı

A serisi akıllı telefon modelleriyle gündeme gelen Samsung, bir yandan da M serisi akıllı telefonlarını yenilemeye devam ediyor. Bu kez gündemde olan akıllı telefon modeli ise Galaxy M20s akıllı telefonları olacak.

M serisi akıllı telefon modellerinin güncellenmiş versiyonu olacak olan yeni modellerin, özellikle pil kapasitesiyle dikkat çekmesi bekleniyor. Daha önce Galaxy M20s akıllı telefonlarının içerisinde yer alacak olan piller için kapasite bilgisi ortaya çıkmıştı.

Galaxy M20s Pil Kapasitesi Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların pil kapasitesi konusunda daha önce ortaya çıkan bilgiler, markanın 6000 mAh değerinde bir kapasite sunacağını göstermişti. Yeni bataryaların kapasitesi konusunda bilgiler ortaya çıkmış olsa da söz konusu akıllı telefonların bataryaları için kesin bir bilgi yoktu.

Galaxy M20s akıllı telefonları için yeni gelen görseller ise durumu biraz daha değiştirmiş oldu. Öyle ki paylaşılan yeni görsellerde doğrudan batarya kapasitesi karşımıza çıktı. Bataryaların görsellerinin paylaşılmasıyla beraber 6000 mAh değerinde batarya kullanımı onaylanmış oldu. Fakat burada bir bilgi daha vermek gerekiyor.

Galaxy M20s akıllı telefonlarının 6000 mAh değerinde bataryası için henüz resmi bir açıklama yok. Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için henüz kapasite net değil. Fakat hem son gelen görseller hem de daha öncesinde Samsung’un 6000 mAh değerinde kapasiteye sahip olan bataryaların üzerinde çalıştığının ortaya çıkması, iddiaları doğruluyor.

Yeni akıllı telefonların tanıtımı sonrasında tüm bu sorular cevap bulmuş olacak. Telefonların tanıtılması sonrasında yeni detayları elde edeceğiz. Şimdilik bilgilerimiz bunlarla sınırlı olacak karşımıza çıkıyor.

Tanıtım tarihi kesinlik kazandığı zaman, konu hakkında daha net açıklamalar yapabileceğiz. Sadece pil kapasitesi konusunda değil, bunun dışında teknik özellikler konusunda da meraklı bir bekleyiş var. Muhtemelen uygun fiyatlı bir akıllı telefon göreceğiz.