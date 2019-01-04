Samsung’un henüz resmiyet kazanmamış ama sürekli duyduğumuz yeni serisi var – Galaxy M. Hatta son zamanlarda M serisi hakkında birçok sızıntı haber paylaşıldı. Fakat Samsung, bu konuda herhangi bir açıklama yapmasa da, bu ay veya gelecek ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Galaxy M10 ile ilgili çok şey var. Galaxy M20 hakkında da genel bilgiler biliniyor ve şimdi Galaxy M30’un ilk kez özellikleri sızdırıldı. Bir Alman kaynağı, sadece birkaç gün önce Geekbench raporundan sonra, ilk defa bugün Galaxy M30’un özelliklerinden bazılarını paylaştı.

Kaynağın paylaşmış olduğu bilgilere göere, Galaxy M30 modeli M20’ye benzer büyüklükte 5.000mAh’lık bir bataryaya sahip. Bunun doğru olduğu ortaya çıkarsa, Samsung’un iki yıl içinde ultra rekabetçi bütçe akıllı telefon segmentinde kendine yer bulabilen Asus gibi üreticilerden öne geçebilir.

Söz konusu M30’un ekranı ise, 6.38 inç büyüklüğünde olacak. Ayrıca son söylentilere göre Samsung’un ilk Infinity-U ekranına da sahip telefonu olarak yıla damgasını vuracak. Ekran çözünürlüğü ise 2220×1080 pikseldir. Arkasında 13MP, 5MP ve 5MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta ise tek bir 16 megapiksellik kamera bulunuyor. Kaynak aynı zamanda telefonun boyutlarını 159×75.1 mm ve kalınlığı 8.4 mm olarak bildiriyor.

İşlemci hakkında henüz bir bilgi yok, ancak önceki Geekbench bunun Exynos 7885 yonga seti olabileceği ifade edilmişti.