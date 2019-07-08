Galaxy M30s Arka Paneli Görüntülendi! Tasarım Özellikleri Netleşiyor!

Samsung Galaxy M30s, Güney Koreli teknoloji teknolojisi devinin bir sonraki orta sınıf akıllı telefonu. 91mobiles‘a göre Samsung, akıllı telefonun ön üretim testlerini yapmaya başladı. Telefonun özellikleri son birkaç gündür çıkmaya başladı. Bugün ise arka tasarımını gösteren yeni bir sızıntı oldu.

Bugün gün yüzüne çıkmış olan telefonun arka panelinin canlı görüntüleri, arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcı ve çift kamera kurulumunu gösteriyor. Cihaz, tek tonlu parlak polikarbonat bir arka panel ille donatılacak.

Kamera açıklığının boyutlarına bağlı olarak Samsung Galaxy M30s’in, üçlü kamera kurulumuna sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Kamera modülü Galaxy M30‘dan biraz daha geniş ve daha kısa. Alt kısımda, hoparlör için bir ızgara, bir USB Tip-C portu ve bir AUX portu var.

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Akıllı telefon, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere en az üç renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın, Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy M30 ve Galaxy M40 arasında fiyatlandırmanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

İlk spekülasyonlara göre, Samsung Galaxy M30s sekiz çekirdekli 1.74GHz Exynos 9610 yonga setine sahip. 128 GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor ve bu, 4 GB RAM ile eşleştirilmiştir. Cihaz Android 9.0 Pie tabanlı Samsung One UI özel işletim sistemi üzerinde çalışacak.