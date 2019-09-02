Galaxy M30s Özellikleri Belli Oldu

Samsung’un yeni A serisi akıllı telefon modellerinden biri olması beklenen Galaxy M30s serisi için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni akıllı telefon modelleri için ilk olarak tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Telefonların tasarım kısmında bira daha farklı bir yapıyla geleceğinden söz etmiştik. Paylaşılan görsellerde özellikle kamera kısmı dikkat çekici bulunmuştu.

Öyle ki kamera kısmının biraz daha geniş bir hale getirildiğini net bir şekilde gördük. Üst üste üç kameranın bulunacağı ve bu kameraların da köşeye konumlandırılacağı konusunda detayların ortaya çıkmasının yanında, kamera alanının da biraz daha genişletileceği konusunda detaylar gelmişti.

Galaxy M30s Özellikleri Ortaya Çıktı

Tasarımı konusunda belli başlı detayları ortaya çıkan Galaxy M30s akıllı telefon modelinin şimdi ise teknik özellikleri ortaya çıktı. Teknik özellikleri konusunda paylaşılan detaylar ise yeni modelin ne kadar iddialı olacağını gösteriyor. Beklenenden daha iyi bir telefon olacağı görülen yeni modelin ekran kısmında 6.4 inçlik bir ekran paneli kullanacağı görülüyor.

6.4 inçlik ekran boyutunun dışında yine Super AMOLED ekran teknolojisine yer verileceğini de ekleyelim. Bunun dışında çözünürlük değeri kısmında ise 1080 X 2340 değeri karşımıza çıkıyor. Bu değerle beraber 403 PPi piksel yoğunluk derecesinin elde edildiğini görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefon modelinin sadece ekran kısmı iddialı olmayacak.

Yeni akıllı telefon modellerinde Exynos 9611 işlemcilerin kullanıldığını görmek mümkün olacak. Yeni işlemci modelinde 2.3 GHz hız değerinin sunulduğunu görmek mümkün olacak. İşlemcilerin yanında RAM kısmında ise 4 GB RAM miktarına yer verilecek.

Bu detaylar bir yana yeni seri akıllı telefonların 48 MP değerinde ana arka kamerasının yer aldığı görülüyor. Diğer kameraların özellikleri konusunda ise net bir bilgi söz konusu değil.

Tüm bu detayların dışında 6000 mAh değerinde batarya kullanacağı da görülen yeni akıllı telefon modelinin ne zaman tanıtılacağı ise kesin değil. Fakat bu bilgilerin de ortaya çıkmasından sonra sürenin çok uzaması beklenmiyor. Çok kısa bir süre sonra yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılmasını bekliyoruz.