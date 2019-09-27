Galaxy M30s Türkiye Fiyatı Açıklandı

Fiyat performans serisi akıllı telefon modelleri içerisinde yer aldığını gördüğümüz Galaxy M30s akıllı telefonları kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Yeni akıllı telefonlar için tanıtım yapılmasının hemen ardından bu modelin özellikleri için de bilgiler paylaşıldı.

En çok merak edilen fiyat bilgisi konusunda ise çok fazla bir bilgi paylaşımı yapılmamıştı. Samsung’un fiyat konusunda rekabete gireceği bir akıllı telefonu olması nedeniyle merakla fiyatı beklenen akıllı telefonun, Türkiye fiyatı için açıklama geldi. Galaxy M30s satış fiyatı resmi olacak açıklandı.

Galaxy M30s Fiyatı Nasıl?

Yeni akıllı telefonların ülkemizde de satışa çıktığını gördük. Ön siparişleri açılan akıllı telefon için belirlenen fiyat ise 2.699 TL oldu. Şu an Galaxy M30s ön siparişleri de başlamış durumda. Telefonun ön siparişlerine özel olarak bir kampanya başlatıldığını da belirtelim.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Eylül ile 14 Ekim arasında Galaxy M30s akıllı telefonlarını tercih eden kullanıcılara hem kulaklık hem de akıllı bileklik modelinin hediye edileceği açıklandı. Galaxy Fit e modelinin ve AKG Y100 kulaklıklarının hediye edileceği akıllı telefonların fiyatının kampanya kapsamında sunulan rakamlar olduğunu belirtelim.

Buna göre yeni seri akıllı telefonların çıkışından sonra fiyatların değişiklik gösterdiğini görmek mümkün olabilir. Bazı e-ticaret siteleri de çoktan kampanyaları hazırlamaya başladığı gibi gözüküyor. Telefonların satışı için ilerleyen dönemlerde yeni kampanyalar duyurulacaktır.

Fiyatların arkasından merak eden kullanıcılar için Galaxy M30s akıllı telefon modellerinin teknik özelliklerinden de söz edelim. 6.4 inçlik Super AMOLED ekran kullanan akıllı telefon 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine sahip.

Telefonların ekran kasa oranı ise %91 gibi oldukça ciddi bir değer. Bunun yanında telefonun işlemcileri kısmında ise Exynos 9611 serisine yer veriliyor. 2.3 GHz hız değerine kadar çıkan işlemcilerle beraber 4 GB RAM sunulduğunu görmekteyiz.

48 MP + 5 MP + 8 MP arka kameraya sahip olan, yapay zeka destekli akıllı telefonun ön kısımda da 16 MP değerinde tek bir kamerası bulunmakta. Bunun dışında en dikkat çeken özellik ise 6000 mAh değerinde batarya. Ayrıca bataryanın 15W hızlı şarj desteğinin olduğunu da ekleyelim.