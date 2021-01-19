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Galaxy M31 Android 11 ve One UI 3.0 Güncellemesi Almaya Başladı!

Samsung yeni orta segmentte yer alan cihazi Galaxy M31 için yeni bir Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi sunmaya başladı.

Yunus Emre Çakır

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Galaxy M31

Güney Kore’li şirket, mobil cihazlarına sunduğu yeni güncelleme planında değişikliğe gitti. Galaxy M31, Samsung‘un One UI 3.0 beta programına dahil olan ilk orta segment akıllı telefonu oldu. Genelde amiral gemisi olan cihazlarına böyle bir güncelleme sunan firma, bugün itibariyle bir değişiklik yaparak Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesini Galaxy M31 için sunmaya başladı.

Daha önce sızdırılan bilgileri göre beklendiği gibi güncelleme ilk olarak Hindistan pazarına gönderildi. M315FXXU2BUAC yazılım sürümüyle gelen güncelleme içerisinde Ocak 2021 güvenlik yamasını da barındırıyor.

Samsung Galaxy M31

Güncelleme şuan için sadece Hindistan bölgesinde sunulmuş durumda. İlerleyen günlerde Samsung‘un güncellemeyi küresel olarak yayımlaması bekleniyor. Bu güncelleme Galaxy M31‘in ilk büyük Android güncellemesi oldu. Şirket bundan sonra sadece Android 11 sunmakla yetinmeyebilir.

Daha büyük bir Android güncellemsini Galaxy M31 için sunabilir. Bunun dışında A serisi cihazlarında bu güncellemeyi alacağı iddialar arasında yer alıyor. Kesin bilgiler için ilerleyen günleri beklememiz gerekiyor.

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