Galaxy M50 için Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni akıllı telefon modelleri için detaylar ortaya çıkmaya başladı. 15 Kasım tarihinde tanıtılması beklenen yeni model Galaxy M50 akıllı telefonları olacak. Başta tasarım kısmında farklı bir yapıyla karşımıza çıkacak olan telefonun detaylarına ve teknik özelliklerine bakalım.

Galaxy M50 Nasıl Bir Telefon Olacak?

15 Kasım’da tanıtımının düzenlenmesi beklenen yeni akıllı telefon modelinin ilk olarak tasarım kısmının dikkati çektiğini göreceğiz. Tasarım kısmında ekranın üzerinde kamera deliğinin bulunduğu bir seri karşımıza çıkacak.

Daha iddialı bir tasarım sunulmasını sağlayacak olan modelin arka kısımda da çoklu kamera desteği sunması bekleniyor. Teknik özellikler kısmına baktığımız zaman ise yeni akıllı telefon modelinin 6.3 inçlik bir ekran sunduğunu görmek mümkün olacak.

6.3 inçlik bir panelle karşımıza çıkacak olan yeni akıllı telefonların ekran çözünürlük kısmında ise Full HD+ çözünürlük değeri karşımıza çıkacak. Yine OLED ekranların kullanılmasının söz konusu olacağı akıllı telefonların, çerçevesiz bir ekran yapısının olması söz konusu olacak.

Teknik özellikler kısmında dikkat çekecek olan bir diğer noktanın ise Snapdragon 675 işlemcileri olacağı gözüküyor. Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yer alan işlemciler kadar olmasa da orta segment işlemciler için iyi sayılan bir seriyle gelecek olan telefon, Android 9 ile kutudan çıkacak.

Arka kısımda 32 MP ana kameranın bulunduğu üçlü arka kameranın kullanılacağı akıllı telefon ön kısımda ise 16 MP değerinde tek bir kamera sunduğunu görmek mümkün olacak. Dediğimiz gibi bu kameranın ekrana gömülü olması beklentisi var.

Hızlı şarj desteği, 3500 mAh değerinde bataryaları ile beraber Galaxy M50 adıyla gelecek olan modelin 15 Kasım tarihinde tanıtılacağını bir kez daha eklemek gerekiyor. Galaxy M40 modelinin devam serisi olarak gelecek yeni akıllı telefonların, tanıtılmasından sonra tüm detayları aktaracağız.