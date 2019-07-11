Galaxy Note 10 Basın Görselleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonların yeni kralı olarak gelmesini beklediğimiz Galaxy Note 10 akıllı telefonlar için detaylar netlik kazanmaya başladı. Son olarak Galaxy Note 10 akıllı telefonlarına ait olduğu iddia edilen basın görselleri paylaşıldı.

Basın görsellerinin ortaya çıkmasıyla beraber telefonların tasarımı için tüm detaylarda ortaya çıkmış oldu. Özellikle ekran tasarımı ve kamera diziliminin nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Basın görsellerinden sonra tüm detaylar ortaya çıktı.

Galaxy Note 10 Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefon modelinin dikine kamera kullanımı dikkat çekecek. Telefonun arka kısmında 3 arka kamera olacak ve üst üste sıralı olan 3 arka kamera bulunacak. Yan kısımda yer alan flaş ışığıyla beraber kamera düzeni tamamlanmış durumda.

Üst üste sıralı olan 3 arka kameranın dışında dikkat çeken bir başka kısım ise ekran bölümü olacak. Fotoğrafa baktığınız zaman ekran kısmında hiçbir şekilde çentik alanının kullanılmadığını görüyoruz. Çentik alanı yerine ekrana gömülü kamera kullanımı devam edecek.

Ekrana gömülü olarak kullanılan kamera, ekranın çok daha geniş gözükmesini sağlayacak. Bunun yanında ekran kenarlarının da yine kavisli olması beklentisi var. Görsellerde de kavisli bir ekran karşımıza çıkıyor. Fakat çerçevelerin çok çok daha ince olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

Özellikle üst kısımda yer alan çerçevenin tamamen kaldırılması büyük bir artı olmuş gibi gözüküyor. Bunun dışında ise bir de kalemlerin ortaya çıktığını belirtelim. Fakat kalemlerin tasarımının çok da net olarak gözükmediğini söylemek gerekiyor.

Yeni modeller için geri kalan detayların ise tanıtım sonrasında netlik kazanmasını bekliyoruz. Galaxy Note 10 tanıtımı sonrasında tüm özellikleri sitemizde paylaşacağız.