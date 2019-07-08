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Galaxy Note 10 Ekran Koruyucuları Görüldü

Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının tasarımına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez ön paneller sızdırıldı.

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Note 10

Samsung’un merakla beklenen yeni akıllı telefon modelleri ortaya çıkmaya başladı. Markanın yeni akıllı telefonları içerisinde en çok merak edilen seri olan Galaxy Note 10 serisine ilişkin paylaşılan bilgiler, ne kadar iddialı bir modelle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor.

Son olarak Galaxy Note 10 serisinin ekran koruyucularına ait olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı. Yeni akıllı telefonların ekran tasarımının nasıl olacağını ortaya koyan ekran koruyucularının işaret ettiği yeni özellikler de dikkat çekici. Hemen söz konusu akıllı telefonların özelliklerinden söz edelim.

Galaxy Note 10 Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan ekran koruyucularına baktığımız zaman, beklendiği gibi Galaxy Note 10 modellerinin ekran üzerinde kamera kullanacağı görülüyor. Ekranın üzerinde yer alan bir delikle beraber kameranın bu kısımda yer alacağını görebiliyoruz.

Herhangi bir çentik alanının kullanılması beklenmiyor. Tam olarak ortalanmış bir kamera alanının bulunması ve bu alanın da ekrana gömülü olarak gelmesi söz konusu. Diğer taraftan çerçevelerin ise oldukça ince olduğu da gözlerden kaçmıyor. Her iki taraftan da kavisli olacak olan ekranlarla beraber çok ince çerçevelere yer verilmiş durumda.

Galaxy Note 10

Ekran kısmı için paylaşılan detaylar bu şekilde ancak arka kısımda yer alan detaylardan da söz edelim. Arka kapak kısmına baktığımız zaman, üst üste sıralı olan 3 arka kamerayı görüyoruz. Üst üste sıralı 3 arka kameranın kullanılması ve bu kameraların yanında da ek sensörlerin bulunması söz konusu.

Şimdilik Galaxy Note 10 modeli için ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Yeni bilgiler geldikçe bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

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