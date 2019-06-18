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Galaxy Note 10 Ekran Koruyucusu Görüntülendi

Galaxy Note 10 ekran tasarımı ortaya çıktı. Galaxy Note 10 ekran tasarımında dikkat çeken detaylar neler olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Note 10

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan Note 10 serisi için geri sayım başladı. Markanın Ağustos ayı içerisinde yeni akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda paylaşılan bilgiler bir yana, Galaxy Note 10 modelinin tasarımı için de bilgiler ortaya çıkıyor.

Kısa bir süre önce Galaxy Note 10 modelinin koruyucu kılıflarının ortaya çıktığını belirtmiştik. Şimdi ise yeni akıllı telefonların ekran koruyucuları ortaya çıktı. Ekran tasarımının nasıl olacağını gösteren kılıflar, çok önemli detayların belirlenmesini de sağlamış oldu.

Galaxy Note 10 Koruyucu Kılıflarında Yer Alan Detaylar

Galaxy Note 10 ve Note 10 Pro modeline ait olduğu iddia edilen görsellerde, telefonların tasarımının nasıl olacağına ilişkin ipuçlarını görebiliyoruz.  Buna göre her iki modelde de ekran üzerine gömülü kameranın kullanılacağını görmek mümkün olacak.

İki akıllı telefonda da ekranın üzerinde yer alacak olan kameraların ortalandığını görüyoruz. Tam olarak ortalanmış kamera konumuyla dikkat çekecek olan telefonlarda boyut farkının olacağını da ekleyelim.

Galaxy Note 10

Her iki telefonun da kavisli ekrana sahip olduğunu göreceğiz. Her iki modelde de ekranların tam ekran olması ve kavisli yapısının bulunması, ekran gövde oranını artırmış olacak. Pro modelinin 6.8 inçlik bir ekran boyutuna sahip olması ve ana modelinde 6.4 inçlik bir ekran boyutunun olması bekleniyor.

İki telefonda da ekran üzerinde kamera kullanılması dışında, ekran üzerinde parmak izi sensörünü de sunması bekleniyor. Ekran kısmında sunulacak olan yeni tasarımın, arka kısımda da yeni nesil olarak güncellendiğini görmek mümkün olacak.

Yine arka kısımda da üst üste sıralanmış olan 3 arka kamera göreceğiz. Üst üste sıralı olan üç kameranın da köşeye konumlandırılması bekleniyor. Galaxy Note 10 modelleri için ortaya çıkan bu detaylar, yenilenmiş modellerin geleceğinin kanıtı. Telefonların tanıtılmasından sonra daha detaylı bilgilere yer vereceğiz.

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