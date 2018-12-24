Son zamanlarda oldukça fazla söylentilere konu olan Samsung‘un yaklaşan amiral gemisi serisi Galaxy S10‘ların gerçekten etkileyeci özelliklere sahip olduğu biliyoruz. Peki Samsung’un yaklaşan başka amiral gemisi telefonları olacak mı? Evet, tabiki olacak. Galaxy Note 10 bunlardan sadece birisi. Telefonun hakkında fazla bir sızıntı haber olmasa da Galaxy Note 9 modelin göre seviyeyi daha da ileri çıkaracağı konusunda hem fikiriz.

Telefonun henüz hiçbir özelliğinin netlik kazanmamasına rağmen, bu gün verdiği güvenilir sızıntı haberleri ile ün kazanan Ice Universe, ekran boyutunu sızdırdı. Note modeli telefonlar haliyle daha büyük bir ekrana, daha çok ofis benzeri uygulamara ev sahipliği yapıyor. Bundan dolayı da standart Plus telefonlarına göre bile daha büyük yapım mimarisi bulunuyor. Ice Universe’ün bu gün yayınlamış olduğu tweette, yaklaşan amiral gemisi telefonların ekran boyutlarını ortaya çıkarmıştır.

The exact size of the future Galaxy phone screen:

S10 Lite: 5.75 inches

S10: 6.11 inches

S10+: 6.44 inches

S10 5G version: 6.66 inches

Note10: 6.75 inches — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2018

Ayrıca yaklaşan Galaxy S serisi hakkında da, yeni olan 5G Galaxy S10’un 6.66 inçlik büyük bir ekrana sahip olacağını da bildiriliyor. Bu akıllı telefon Galaxy S10 veya Galaxy S10 Edge olarak adlandırılabilir. Ayrıca daha büyük olan Galaxy S10 Plus modeline eşlik edecek. Ayrıca 6.44 inçlik ekranı ile Note 9 modelini geride bırakıyor ve Note 10 modeli 6.75 inçlik bir boyuta sahip oluyor.