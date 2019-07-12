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Galaxy Note 10 Fiyatı Ortaya Çıktı

Galaxy Note 10 fiyatının nasıl olacağı konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Note 10 ve Pro modellerinin fiyatları nasıl olacak? Amiral gemisi modeller için beklentiler neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Note 10

Samsung’un yeni akıllı telefonları adım adım yaklaşıyor. Markanın yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımı çok kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor. Ağustos ayının ilk haftasında tanıtılacak Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Son olarak telefonların basın görsellerinin paylaşıldığını görmüştük. Basın görsellerinin paylaşılmasının hemen ardından ise Galaxy Note 10 modelleri için fiyatlar ortaya çıktı. Hem Pro model için hem de ana model için beklenen fiyat gözükmüş oldu. Hemen tanıtım öncesinde ortaya çıkan son detaylardan söz edelim.

Galaxy Note 10 Fiyatı Nasıl Olacak?

Amiral gemisi bir model olarak gelmesi beklendiği için söz konusu akıllı telefonların fiyatının yüksek olması bekleniyordu. Beklendiği gibi oldu ve ortaya çıkan fiyatlar gerçekten yüksek bir aralığın sunulacağını gösteriyor.

Buna göre yeni seri akıllı telefonlar 1126 dolar satış fiyatına sahip olacak. Oldukça yüksek bir fiyat olarak gösterebileceğimiz 1126 dolar rakamı, amiral gemisi modelleri içerisinde en yüksek fiyatlı telefonlardan birinin sunulması anlamına geliyor.

Galaxy Note 10

Bunun dışında Galaxy Note 10 Pro modelinin fiyatının ise 100 dolar civarında daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu model için ortaya çıkan bilgilere göre söz konusu akıllı telefonlarda 1249 dolar üzerinden satışa çıkacak.

Her iki akıllı telefon için de Avrupa satış fiyatlarının bu şekilde olması bekleniyor. Bu fiyatların ülkemiz karşılığının nasıl olacağı ise bir başka merak konusu. Öyle ki ülkemizde uygulanan vergilerden sonra söz konusu akıllı telefonların yüksek satış rakamlarına çıkması bekleniyor.

Bir de kur farkı olayının olacağını düşünürsek, pek kabul görmeyecek bir satış fiyatının ortaya çıkması muhtemel gibi gözüküyor. Yeni akıllı telefonlar için yeni detaylar gelmeye devam ettikçe, paylaşmaya devam edeceğiz.

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