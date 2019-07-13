Galaxy Note 10 için Bir Render Görseli Daha Geldi

Samsung Galaxy Note 10 tanıtımına sayılı günler kaldı. Yeni akıllı telefonların tanıtımı için Ağustos ayını beklemek gerekiyor. Kısa süre içerisinde gelmesini beklediğimiz yeni akıllı telefonların bilgileri ise ardı ardına paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak telefonların render görsellerinin paylaşıldığını görmüştük. Render görsellerinin ortaya çıkmasıyla beraber, tasarımın netlik kazandığını da söylemek lazım. Aslında basın görselleri olarak paylaşılan görseller, telefonların tasarımını ortaya koymuştu. Render görselleri de bu tasarımı doğrulayacak cinsten. Hemen tasarım için detaylara geçelim.

Galaxy Note 10 Tasarımı

Render görsellerini değerlendirdiğimiz zaman Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının beklendiği gibi ekrana gömülü kamera ile geleceği görülüyor. Telefonların üst kısmında yer alacak olan kamera, tam olarak ortalanmış ve ekranın üst kısmında konumlandırılmış durumda.

Her iki tarafta da düz bir üst çerçeve kullanılmış. Bu nedenle kameranın tam olarak ortalanmış olmasının artısı büyük. Yeni akıllı telefonların ekran kenarları kısmına baktığımız zaman ise yine kavisli yapının öne çıktığını görüyoruz.

Tamamen kavisli kenarların kullanılması ise telefonun çerçevesiz bir model olarak öne çıkmasını sağlamış durumda. Yani neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon sunulduğunu ekleyelim.

Ekran kısmında bu şekilde bir tasarımla karşımıza çıkan akıllı telefonların arka kısımda da beklendiği gibi tasarım değişikliği ile geleceği görülüyor.

Arka kapak üzerinde 3 arka kameranın bulunacağı ancak bu kameraların yan yana değil de üst üste sıralandığını göreceğiz. Şimdiye kadar tanıtılan modellerde gelen yan yana kamera sisteminin yerine üst üste kamera kullanılacak. Bunun yanında arka kısımda herhangi bir parmak izi sensörünün de bulunmadığı görülüyor.

Parmak izi sensörlerinin arka kısımda bulunmaması, ekranda parmak izi sisteminin geleceğinin de kanıtı. Samsung’un bu konuda geri adım atmayacağı ve parmak izi sensörlerine mutlaka yer vereceğini söyleyebiliriz.

Galaxy Note 10 için ortaya çıkan detaylar şimdilik bu kadar. Telefonlar hakkında merak edilen diğer tüm detayları da 7 Ağustos tarihinde öğreneceğiz. Tanıtım da sürprizler karşımıza çıkabilir.