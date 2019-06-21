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Galaxy Note 10 Kılıfları Sızdırıldı

Galaxy Note 10 tasarımının detayları ortaya çıktı. Galaxy Note 10 kılıf görsellerinde yer alan tüm detaylar ve yeni akıllı telefonların son görselleri.

By İbrahim Kızılırmak

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Ağustos ayının en iddialı akıllı telefonu olarak tanıtılması beklenen Galaxy Note 10 akıllı telefonları için her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.

Telefonların tasarımlarına ilişkin son detaylar ise kılıf görsellerinin sızdırılmasıyla beraber ortaya çıktı. Daha önce paylaşılan birçok görselle benzer bir tasarımı işaret ettiği görülen yeni görsellerde Galaxy Note 10 modellerinin kılıflarının sızdırıldığı üzerinde duruluyor. Görsellerde yer alan detaylarda, ne derece iddialı bir tasarım beklediğimizin kanıtı.

Galaxy Note 10 Tasarımı Nasıl?

Kılıf görsellerine baktığımız zaman, üç arka kameranın onaylandığını görüyoruz. Üst üste sıralı olarak kullanılacak olan kameralar, geçen sene sunulan modele göre en önemli tasarım farkı olarak karşımıza çıkacak.

Eski seride kameraların yan yana bir şekilde sıralandığını görmüştük. Şimdi ise söz konusu akıllı telefonların kameralarının üst üste sıralandığını görmek mümkün olacak.

Galaxy Note 10

Köşeye konumlandırılacak olan kameraların hemen yanında ise sensör bölümü yer alacak. Kameraların hemen yanında yer alacak sensör alanının da üst üste sıralı sensörleri bulundurduğunu görmemiz mümkün olacak.

Bunun dışında arka kısımda herhangi bir parmak izi sensörü bulunmayacak. Ekrana yerleştirilmiş olan parmak izi sensörlerini göreceğiz. Ekran demişken, kavisli yeni kenarlarında öne çıkacak detaylar arasında olduğunu ekleyelim.

Galaxy Note 10

Her iki tarafta da kavisli ekranların kullanılması, tasarımın dikkat çekici şekilde öne çıkmasını sağlayacak. Bunun dışında ekran üzerinde kamera kullanımı da devam edecek. Dışarıdan baktığımız zaman, ekranda sadece tek bir kamera boşluğunun olduğunu göreceğiz o kadar. Bunun dışında tamamen ekrandan oluşan bir telefon karşımızda olacak.

Galaxy Note 10

Son olarak telefonların 3,5 mm kulaklık jakına sahip olmadığının görüldüğünü de ekleyelim. En azından kılıflarda böyle bir alan ayrılmadığını net bir şekilde görmek mümkün oluyor.

Tabii ki detaylı bilgileri telefonların tanıtılmasından sonra göreceğiz. Galaxy Note 10 modeli için yeni bir bilgi ortaya çıkacak olursa, sitemizden bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

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