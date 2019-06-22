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Galaxy Note 10 Kulaklık Girişiyle Mi Gelecek?

3,5 mm kulaklık jakının bulunup bulunmayacağı merak edilen Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının kulaklık jakı için yeni iddialar gündeme geldi. Söz konusu akıllı telefonlar nasıl bir tasarımla gelecek?

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Note 10

Yeni akıllı telefonları merakla beklenen ve her zaman olduğu gibi Android için yeni amiral gemisi olması beklenen Galaxy Note 10 akıllı telefonları için detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni modelin kulaklık girişini sunup sunmayacağı konusunda bilgiler ortaya çıktı.

Galaxy Note 10 modelleri için sızdırılan kılıf görselleri ve yeni model için paylaşılan bazı render görsellerinde, 3,5 mm kulaklık jak girişinin olmayacağı görülüyordu.

Yeni akıllı telefonların gerçekten kulaklık jakı sunup sunmayacağı konusunda ise detaylı bir bilgi elde etmek mümkün olmadı. Telefonların gerçekten kulaklık girişine sahip olup olmayacağı konusunda yeni açıklamalar ise kafaları karıştırdı.

Galaxy Note 10 Kulaklık Jakıyla Gelebilir

Her ne kadar yeni akıllı telefonlar için şimdiye kadar paylaşılan bilgiler, 3,5 mm kulaklık girişinin gelmeyeceğini gösteriyor olsa da markaya yakın kaynaklar durumun değişeceğini gösteriyor. Markaya yakın kaynaklar tarafından gelen bilgilere göre 3,5 mm kulaklık jakı için kullanım devam edecek.

Birçok marka yeni akıllı telefonlarında kulaklık girişlerini kaldırarak, telefonların suya ve toza karşı dayanıklılığını arttırmaya çalışıyor. Görünen o ki Samsung bu markalardan biri olmayacak. Markanın yeni akıllı telefonlarında da 3,5 mm kulaklık jakı bulunduracağı ve bunun tasarımı etkilemeyeceği belirtiliyor.

Galaxy Note 10

Zaten Galaxy Note 10 modelinde S-Pen akıllı kalemleri için bir alan bulunacak. Kalemlerin giriş soketleriyle beraber kulaklık jaklarının da sorun yaratmayacağı ve dediğimiz gibi tasarım kısmından ödün vermeyeceği düşünülüyor.

Tabii ki bu durum telefonların suya ve toza karşı dayanıklılığı konusunda yeni önlemler alınmasına neden olacak. Samsung’un kararının ne olacağını kesin olarak bilmek zor. Fakat bu değerlendirmelere bakacak olursak, markanın iddialı bir çalışma peşinde olduğu kesin gözüküyor.

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