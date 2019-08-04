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Galaxy Note 10 LED Cover Kılıfları Ortaya Çıktı

Galaxy Note 10 LED Cover kılıf görselleri paylaşıldı. Galaxy Note 10 LED Cover kılıflarında yer alan bilgiler neler? İşte yeni telefonlar için son detaylar...

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Note 10 LED Cover

Samsung’un yeni akıllı telefon modelleri için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Artık sürekli olarak bilgilerin gelmeye devam ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu hafta içerisinde tanıtımı yapılacak olan yeni telefonların şimdi ise kılıf görselleri yayınlandı. Galaxy Note 10 LED Cover kılıf görselleriyle beraber yeni bazı detaylar elde edildi.

Kılıf görselleri bu kez daha önemli detayları ortaya çıkarıyor. Bunun nedeni sadece telefonlar için değil, kılıflar için de bazı bilgilerin paylaşılıyor olması. Galaxy Note 10 LED Cover kılıfları, standart kılıflardan farklı olacak. Söz konusu kılıflar LED gösterge panellerine sahip olacak.

Galaxy Note 10 LED Cover Kılıfları

Kılıfın ön kısmında bir LED gösterge bulunduğunu göreceğiz. Bu LED ön panel belli başlı bilgileri gösterecek. Fakat bu bilgileri gösterecek olan kılıfın, asıl kısmı arka taraf. Kılıfın arka kapak kısmında özel bir sistem yer alacak.

Arka kapak üzerinde de yine ışıklandırma bulunacak. Yıldızlar gözüküyormuş gibi bir görüntü sunulacak ve bu şekilde çok daha ilgi çekici bir tasarım sunulduğunu göreceğiz. Telefonun tasarımı bir nevi tamamlanmış olacak.

Galaxy Note 10 LED Cover kılıflarının gücünü ise telefonların arka kapak şarj özelliğinden yararlanacağı ortaya çıktı. Yani telefonların başka telefonları şarj etme özelliği kullanılmış ve kılıfların gücü buradan alınmış olacak.

Galaxy Note 10 LED Cover

Samsung’un resmi olarak satışa çıkarmasını beklediğimiz kılıfların, telefon tasarımını doğruladığını da söylemek yanlış olmaz. Öyle ki paylaşılan görsellerde 3 arka kamera doğrulanıyor. Üst üste sıralı ve dikine kullanılan üç arka kameranın kullanıldığını görmek mümkün olacak. Bunun yanında kameraların hemen yanında bir de flaş ışığı yer alacak.

Genel olarak ekran tasarımının değişmediğini de ekleyelim. Ekran tasarımı kısmında da yine ekrana gömülü kamera sisteminin kullanılması söz konusu olacak. Telefonların tasarımı için ortaya çıkan detaylar şu an için bu şekilde.

Hem telefonların hem de kılıfların merakla beklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Tanıtımdan sonra çok daha fazla bilgi için paylaşım yapacağız. En azından tasarım detayları ve benzeri detayları netlemiş olacağız.

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