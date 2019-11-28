Galaxy Note 10 Lite Geekbench Test Sonuçları Yayınladı!

Samsung, Galaxy Note 10 serisine oldukça uygun fiyatlı yeni bir model ekleyecek – Samsung Galaxy Note 10 Lite. Telefonun varlığı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ama söylentilere göre Galaxy Note 10 Lite’nin model numarası SM-N770 olacak. Söz konusu cihazın teknik özelliklerinden bazıları Geekbench’te ortaya çıktı.

SM-N770 model numarasına sahip olan cihaz, Exynos 9810 yonga seti tarafından destekleniyor. SM-N770 telefona eşlik edecek olan S Pen kalemi ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) sertifika aldı.

Galaxy Note 10 Lite’un Geekbench 5 listesi, tek çekirdekli testte 667 ve çok çekirdekli testte 2030 puan aldığını ortaya koydu. Telefon, kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak. Yonga seti 6GB RAM ile eşleştirilmiştir.

1.79GHz saat hızında çalışan Exynos 9810 yongası, telefona güç sağlıyor. Samsung, 2018’de Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Galaxy Note 9’a güç sağlamak için aynı yonga setini kullandı.

Galaxy Note 10 Lite için S Pen’in FCC sertifikası, Bluetooth özellikli bir cihaz olduğunu ve jiroskop içerdiğini gösteriyor. Sonuncusu, Note 10 Lite’daki temassız kullanım için de destek sağlayacak.

Geekbench tarafından ortaya konan teknik özelliklerin yanı sıra, Galaxy Note 10 Lite’ın teknik özellikleri hakkında çok az ayrıntı bilinmektedir. Akıllı telefon, Galaxy Note 10 modelleri gibi bir Infinity-O çentikli ekran ile gelebilir.