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Galaxy Note 10 Lite One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Samsung, değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte eski ve yeni bütün cihazlarını güncellemeye devam ediyor. Şirket şimdi de Galaxy Note 10 Lite için yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini göndermeye başladı. İşte yeni güncellemenin ayrıntıları...

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Note 10 Lite

Kore’li dev Samsung, güncelleme politikasında değişikliğe gider eski, yeni veya üst, orta segment demeden akıllı cihazlarını güncellemeye devam ediyor. Şirket en son Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini Galaxy S20 serisi, Note 20 serisi, Galaxy S10 serisi, ve Note 10 için sunmuştu. Bugün ise şirket Note 10 serisinin küçük üyesi olan Galaxy Note 10 Lite için bu güncellemeyi göndermeye başladı.

Bu güncellemeyle birlikte bütün Note 10 serisi akıllı telefonlar One UI 3.1 güncellemesine kavuşmuş oldu. Şuan için sadece Fransa pazarında sunulan güncellemenin ilerleyen günlerde küresel pazara yayılması bekleniyor. Size Galaxy Note 10 Lite kullanıyorsanız eğer telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

N770FXXU7EUB3 sürüm numarasıyla gelen güncelleme içerisinde yeni One UI 3.1 arayüz tasarımını ve Android 11 özelliklerini içerisinde bulunuduruyor. Kullanıcılar One UI 3.1 ile yeni geliştirilmiş bir arayüz deneyimine sahip oluyor. Güncelleme içeriğinde Android 11 ile gelen genel özellikler de (özel paylaşım, göz rahatlığı kalkanı, Google Home akıllı cihazlar kontrolü, GPS konum verilerini fotoğraflardan kaldırma, uyumlu cihazlar arasında Galaxy Buds‘un otomatik geçişi ve takvimde iyileştirmeler) yer alıyor.

Bununla birlikte yeni güncellemenin içerisinde Mart 2021 güvenlik yaması da bulunuyor. Bilindiği üzere Galaxy Note 10 Lite, geçtiğimiz Ocak ayında Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini ve kısa süre sonra Şubat 2021 güvenlik yamasını almıştı. Şimdi de şirket One UI 3.1 güncellemesini kullanıcılara ulaştırıyor.

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